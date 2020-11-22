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رياضة

عقوبة مغلظة في انتظار إمام عاشور بعد طرده في مباراة الزمالك ونادي مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تنتظر إمام عاشور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عقوبة قد تكون مزدوجة، بعد تصرفاته في مباراة الزمالك أمام زد (نادي مصر سابقا).

وتعرض إمام عاشور للطرد في المباراة، بعد تدخله العنيف على إسلام الفار لاعب الفريق المنافس.

وأكد مصدر داخل لجنة المسابقات، أن إمام عاشور سيتعرض لعقوبة مؤكدة نتيجة الطرد المباشر، وهي إيقاف مباراتين، وقد تزيد إذا ذكر الحكم في تقريره أن القرار نتيجة تعمد الإيذاء.

وتابع المصدر أن هناك واقعة أخرى وهي بصق لاعب الزمالك في وجه المنافس، وهي واقعة لو تم تحويلها للجنة الانضباط، فاللائحة تنص على الإيقاف 4 مباريات، نتيجة البصق على أي عنصر من عناصر اللعبة باستثناء الحكم.

وتعرض عاشور لعدد من العقوبات في الفترة الماضية، منها الإيقاف 10 مباريات للشغب في مباراة السوبر المصري، ثم الإيقاف مباراة للتلفظ تجاه الخصم في مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وتغلب فريق الزمالك على اف سي مصر بهدفين مقابل هدف  في المباراة التى أقيمت فى إطار ربع نهائي كأس مصر والمقامة حاليا على ملعب استاد السويس الجديد وتأهل إلى نصف نهائى البطولة ويواجه طلائع الجيش.

تقدم اف سي مصر بهدف أول للاعب عبدالرحمن مجدى فى الدقيقة 85 فيما تعادل اسامة فيصل فى نهاية الوقت الأصلي وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا الأحد، وذلك بعد انتهاء معسكر المنتخب المغربي وخوضه مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا المقررة إقامتها في الكاميرون 2022.

ومن المقرر أن ينضم بن شرقي إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأحد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا
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