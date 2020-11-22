إصابة أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.





ونشر ريان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ما يفيد بإيجابية العينة الخاصة به لفحص فيروس كورونا.





وتواجد أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية بمعكسر المنتخب الأولمبي، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.





جدير بالذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي انتهى منذ عدة أيام الماضية، ليبدأ جميع اللاعبين في العودة من جديد إلى أنديتهم.





وكان المنتخب الاولمبي حقق فوزا تاريخيا علي منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.





وتمكن رودريجو من إحراز الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 17، عقب استغلال الخطأ الدفاعي للاعبي المنتخب الأولمبي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك المنتخب الأولمبي.





وتمكن كريم العراقي من إحراز هدف تعادل المنتخب الأولمبي في الدقيقة الأولي من أحداث الشوط الثاني من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم العراقي برأسية رائعة من أمام المرمى وضعت الكرة داخل الشباك.





وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة " 57 "، من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة من لاعبي المنتخب المصري بانطلاقة على الجبهة اليمنى لعبد الرحمن مجدي أنهاها بتمريرة بينية لأحمد ياسر ريان، لينفرد بالمرمى، ويتمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل متقن داخل الشباك.





وتوج المنتخب الأولمبي بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية، على إثر فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف في فوز تاريخي هو الاول لمصر علي مستوي جميع الاعمار السنية المختلفة .





وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي :-





"محمود جاد - كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي-كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان".



