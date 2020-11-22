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تعليم

جامعة العريش: اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام التعليم الهجين بالكليات لمواجهة كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
أكد الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، انتظام الدراسة فى جميع الكليات بالجامعة وفقا للآلية الجديدة، مع تفعيل برنامج لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الدكتور سعيد عبد الله لافي، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا"، حيث تم تنظيم بوابات لدخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويتم تعقيم المبانى والمدرجات والمكاتب والمعامل وكافة المنشآت.

بالإضافة إلى الدور المجتمعي للجامعة من خلال تنظيم قوافل توعوية للطلاب والشباب على مستوى المحافظة وفي كافة التجمعات؛ للتوعية بفيروس " كورونا " المستجد والأمراض المعدية الأخرى.

وأوضح أنه تم إعداد وتجهيز جميع كليات الجامعة لنظام التعليم الهجين طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في ظل استمرار جائحة "كورونا"على أن يتم توفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق هذا النظام الجديد.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه تم بالفعل تأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية في ظل هذا النظام المباشر والمحاضرات وجهًا لوجه ( الذي كان متبعا من قبل )،مشيرا إلى أن التعليم عن بُعد ( يهدف لتقليل الكثافة الطلابية ) مع تحقيق الاستفادة العظمى من أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة ، وتحويل الطالب إلى متعلم مدى الحياة بالتدريج إلى جانب تطبيق أساليب الآداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.. بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة بالجامعة ، وأنه يتم الجمع بين حضور الطلاب للمحاضرات وتلقى المحاضرات عن بعد ( أون لا ين ) .

ونوه إلى أن هناك جدولا زمنيا فى اختيار الأيام لكل كلية وتقسيم الطلاب إلى مجموعتين منعا لأى ازدحام أو تكدس في المدرجات حفاظا علي التباعد الاجتماعي بين الطلبة والطالبات .

وقال الدكتور سعيد ، إنه يسعى لتحقيق النهوض بالعملية التعليمية كجامعة ناشئة وظيفتها الأولى التعليم ودعم العملية التعليمية، وحصول جميع كلياتها على الجودة والاعتماد في مدة أقصاها 10 سنوات بتطوير العمل الأكاديمي والإداري للجامعة، وبما يتسق مع رؤية وزارة التعليم العالي التي تؤكد على أهمية تصنيف الجامعات المصرية عالميا في مراكز متقدمة.

وأكد رئيس الجامعة  أننا نسعى الى انشاء كليات تتفق مع خصائص وسمات المجتمع السيناوى بما يلبى متطلباته، حيث سبق مع بداية انشاء الجامعة انشاء كلية للتربية لتوفير المتخصصين لسد احتياجات العملية التعليمية بالمدارس ثم تبعها انشاء كلية أخرى للعلوم الزراعية البيئية التي تختلف عن كليات الزراعة النمطية في مختلف جامعات مصر ، وهي تلبى احتياجات التنمية الزراعية فى البيئة السيناوية.


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