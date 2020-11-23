برلماني: مجلس النواب المقبل عليه مسئولية كبيرة لإصدار قانون المحليات

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب المقبل عليه مسئولية كبيرة لإصدار قانون المحليات وإدخال تعديلات على قانون الإستثمار، خاصة وأن المستثمر لا زال يعانى من إجراءات روتينية.





كما أشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان المقبل عليه تعديل القوانين الضريبية وإدخال تعديلات طفيفة على قانون الثروة المعدنية وكيفية إدارتها بعيدا عن البترول والغاز.





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.