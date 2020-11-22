أسوان تنتهى من استعدادات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة استعداداتها لخوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومى الاثنين والثلاثاء 23 و 24 نوفمبر الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى .





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.









وأشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة الحكومية يقتصر دورها على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط ، لافتًا إلى أنه وجه إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.





وأضاف اللواء أشرف عطية إلى أنه كلف بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.





وتابع أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.





وأقرأ أيضًا :والجدير بالذكر أنه يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بمحافظة أسوان 373 لجنة والتى سوف تستقبل نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر على مستوى المحافظة إلى 4 دوائر هى الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 مقعد ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد .