ننشر أسماء 45 مصريا تنازلوا عن جنسياتهم المصرية

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بالسماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية وسحب الجنسية المصرية من 23 آخرين.





ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار رقم 1698 لسنة 2020 والاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975بالأذن لكل من:

- ياسر محمد منصور على

- خالد ايمن محمد بهيج على الجندى

- خالد عمرو محمود شكرى ناصف

- حسام أحمد محمد

- حسن عبده عبد الكريم عطوة

- حسن عبد الرؤوف احمد عبد الله

- أشرف محمد برعى سالمان

- أبانوب وجيه سعد أيوب

- أحمد حمدى رمضان محمود

- سامى صلاح الدين عبد المطلب

- يارا احمد محمد محمد عمر

- يسرا محمود يحيى عبد الخالق

- سماح جودة سعيد دقشيش

- اية خالد محمد ابراهيم

- محمد عبدالخالق السيد البنديرى

- مؤمن ابراهيم ابراهيم بشير محمد

- جمالات محمد عيد على

- فهد محمد اسامة احمد باز فهد الشريف

- على محمد اسامة احمد باز فهد الشريف

- عمرو فؤاد محمد محمد عفيفى

- احمد محمد عبد الباقى سيف النصر

- سامح منير نجيب ابراهيم





كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1699 لسنة 2020 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية حيث سمحت 23 مصريا بالتجنس بجنسيات اجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهم

- شريف محسن حامد حافظ

- مصطفى بهى الدين وفائى عبد الرحمن موسى

- شريف رشوان عبد المنعم محمود على

- سيف الدين خالد سعد الدين محمد عاشور

- على اسامة ابراهيم رفيق كامل

- سامح يوسف جرجس يوسف

- عبد الحكيم محمد عبد المعطى الدسوقى

- مصطفى عبده ابراهيم الطيرى

- عمر قدرى محمد توفيق

- مروان محسن حامد حافظ

- ايمن ثابت ابو الوفا على همام

- طارق ثابت ابو الوفا على همام

- معتز محمد عطية الفخرانى

- احمد هشام عبد المنعم حامد عبد الرحمن

- كريم علاء الدين عبد الجليل فرحات

- عمر عصام الدين فريد ابوسريع

- محمود سيد حنفى طه

- عمر احمد صلاح الدين محمد عبد الباقى

- ماجد محمد جمال حامد زهيرى

- عبد الناصر اشرف محمد ابراهيم حجازى

- سايرس حمدى حسين سامى

- كريم مصطفى حسين محمد سليم





ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم1786 لسنة 2020 بالموافقة على طلب 23 مصريا للتجنس من جنسيات اخرى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهم

- على خليل على خليل

- محمد احمد عبده على

- احمد محمد عباس احمد صالح

- حسن حسين محمد ريحان

- احمد عبد السيد عبد العاطى

- وائل فوزى على رجب

- ناصر عمرى على احمد

- على رزق الله محمد

- احمد عبد الجليل محمد مرشد

- حسام عيد خورشيد عبدالعزيز

- وليد على محمود محمد

- تامر محمد الامين محمود عبدالله

- حسين محمد ابو بكر محمد

- جورج عزيز سليمان فلفل سليمان

- ابراهيم احمد توفيق محمد الغريانى

- احمد ابراهيم حفظى عبد الوهاب

- يوسف محمد خليل شحته زعرب

- ريجولا بطرس عزمى عطا صليب

- شيرين عبد اللطيف راضى سليمان

- سهير النبوى احمد محمود

- خالد احمد سيد مصطفى