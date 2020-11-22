إنجازات ومشروعات الدولة القومية تزين جدران مدارس دمياط

قامت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بإطلاق مسابقة بين الطلاب لحصر المشروعات القومية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شكل جداريات يصممها الطلبة إلكترونيا، والتصميمات الفائزة يتم طباعتها وتعليقها في المدارس.





يأتى ذلك في ظل توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ، والتي انطلقت مع بداية العام الدراسي لنشر الوعي الثقافي لدى الطلاب واستخدام الجداريات بالمدارس لإظهار الإنجازات والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في شتى المجالات وتأثير ذلك على غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن.





وأوضح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، المسابقة وتباروا في الشكل الجمالي للبنرات التي تم تصميمها ووضعها علي جدران المباني المدرسية.





وأكد "عثمان" أن ما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في كل اتجاه وانعكاس ذلك علي الاستقرار الداخلي، كان لا بد من مشاركة الطلاب للتعبير عن ذلك الحب من خلال جداريات تصور الإنجازات علي جدران المدارس وتقديم هدية بسيطة للأب والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، حيث شملت المسابقة والتنفيذ جميع مدارس المحافظة.









الجدير بالذكر، أن محافظة دمياط شهدت على مدار العام تطورا ملحوظا في قطاع التعليم حيث إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عملت على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية، تشهد محافظة دمياط تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد أكدت محافظ دمياط انضمام ما يقرب من ٦٠ مشروعا تم تنفيذها خلال هذا العام بجميع القطاعات وذلك فى ضوء خطة المحافظة التنموية التى عزمت استكمالها وفقًا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ بإجمالى تكلفة يصل إلى ١.٧٩٨.٥٨١.١٩٤ جنيه.





كما نوهت إلى أنه تم إرجاء الافتتاحات للمشروعات التى كان من المقرر إطلاق إشارة البدء لها خلال عيد دمياط القومى نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد..













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وأشارت إلى أن هناك مشروعات في قطاع التعليم ومنها1_أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد محمود السلامونى الابتدائية بدمياط بعدد ١٤ فصل بتكلفة ٩.٠٨٥.٩٣٤ جنيه٢-أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الشهيد عمر الشاذلى الابتدائية بالزرقا بعدد ١١ فصل بتكلفة ٥.٧٣٣.٠٣٢ جنيه٣-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة عبد الحميد ابو صالحة الابتدائية بعزبة البرج بعدد ١٤ فصل بتكلفة ٩.٥٧٣.٨٩٠ جنيه٤-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الإبراهيمية القبلية الإعدادية بكفر سعد بعدد ٩ فصول بتكلفة ٩.٥٢٦.١٥٩ جنيه٥-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة العنانية الابتدائية رقم ٢ بدمياط بعدد ٢٤ فصل وبتكلفة ١٠.٧٤٢.٠٩٣ جنيه٦-أعمال توسعات مدرسة رأس البر الابتدائية بعدد ١١ فصل وتكلفة ٦.٣١٦.٢٣٤ جنيه٧-أعمال توسعات مدرسة الشيخ عبد المنعم الابتدائية بفارسكور بعدد ٢٠ فصل بتكلفة ٨.٣٦٧.٦٤٢ جنيه٨-إنشاء مدرسة كميلة الدعدع الابتدائية بالسرو بعدد ٢٤ فصل بتكلفة ١٣.٠٠٦.١٠٤ جنيه٩-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة بالزرقا بعدد ٦ فصول بتكلفة ٦.٢٧٣.٩٣١ جنيه١٠-أعمال الإحلال الكلى لمدرسة شرباص الابتدائية المشتركة رقم ١ بعدد ٨ فصول بتكلفة ٨.٣٠٢.٨٣٠ جنيه١١-إنشاء مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بعدد ٤٢ فصل بتكلفة ٢٣.٣٣٩.٧١٣ جنيها.