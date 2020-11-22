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حوادث

أمن القاهرة تتأهب لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:55 م
تأمين جولة الإعادة
تأمين جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب
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كتب محمد صبري
صرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن بالقاهرة تتأهب استعدادا لتأمين جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب، من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الاستعداد بكل اللجان بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمديرية أمن القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة فى الخطة الأمنية التي يشارك فيها كل الأجهزة الأمنية من "قوات خاصة ومباحث ومرور وحماية مدينة ونجدة" وغيرها من قوات التأمين المشاركة.

وكانت قد حرصت أجهزة الأمن فى جولة الانتخابات المرحلة الأولى على تكثيف التواجد الأمني، وكذا العمل على تسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين، وتذليل أى عقبات لهم من خلال توفير استراحات وكراسي متحركة لكبار السن إمام اللجان ومساعدتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

فيما تم توزيع الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة على الناخبين قبل دخولهم اللجان وهى مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية تحت مسمى "صحتك تهمنا"، كما ظهرت سيارات الإسعاف خارج اللجان.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك استمرارًا للخطة الأمنية الشاملة التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، التي اعتمدت فى أحد محاورها الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها وإستيعاب بالمهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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