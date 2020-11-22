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أخبار العالم

تفاصيل إصابة الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين بفيروس كورونا.. شاهد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:08 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
أعلنت الفنانة الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعها لسرد تفاصيل الأزمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  "انستجرام"


وقالت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين :"لقد أجريت اختبار PCR يوم الأربعاء ، قبل 48 ساعة من رحلتي إلى دبي ، وجاء سلبيا. في يوم مغادرتي".

وتابعت  :"كنت أعاني من الحمى والسعال ولكننا اعتقدنا جميعًا أن هذا بسبب الطقس المتغير باستمرار في جزر المالديف، في أحد الأيام كان الجو ممطرًا وباردًا والآخر كان حارًا ومشمسًا للغاية فأصررت على إعادة اختبار PCR الخاص بي ، وكرر صديقي الذي كان معي اختباره أيضًا. جاءت نتيجته سلبية ، في حين أن نتيجتي كانت إيجابية للأسف".

 
يذكر ان الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من اب كويتي وام اردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.


وتواجه عارضة الأزياء والبلوجر الكويتية روان بن حسين الشهيرة بـ  "بروك شيلدز الكويت"، امكانية الاعتقال بعد تغيبها في المثول أمام المحكمة في قضية الاعتداء على زوجها السابق.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتُهمت البلوجر الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين، 23 عامًا، والتي لديها خمسة ملايين متابع على إنستجرام، بمهاجمة طليقها محمد يوسف ميجاريف في هايد بارك بلندن في يونيو الماضي.


وحسب القضية، أضرت بقميص رجل الأعمال الليبي وقيمته 200 جنيه إسترليني، وكان من المقرر أن تمثل روان، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج لندن، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي. 


وتم إخبار القضاة أنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تحضر في محكمة الأسرة في دبي، وأصدر رئيس مجلس الإدارة ديان لينان مذكرة توقيف لدراستها للقانون.


وفى وقت سابق، كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرىHpv 16  بسبب خيانته المتكررة وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.


وعبر ستورى حسابها الخاص على انستجرام، روت روان قائلة: "الجميع تفاجأ بخبر زواجى من محمد يوسف المقريف، الذى هو حاليا زوجى وأبو ابنتى، الكل كان مصدومًا، واليوم سأوضح كل شيء وسأحكى بدون أى حواجز، وأتمنى من جمهورى وخصوصا من هم فى منطقة الشرق الأوسط، أن يتفهمونى لأنهم مازالوا يتبعون أسوأ العادات والتقاليد".


وأضافت روان: "فى كل مرة كنت أشعر بالغضب من علاقات زوجى المتعددة، كان يلومنى على أخطائه ويتهمنى بالجنون وعدم الاتزان، ظل على هذا الوضع حتى لجأت لزيارة طبيب نفسى لأننى بدأت أشعر بالفعل أننى غير متزنة، لكن كانت الحقيقة هى أن زوجى أنانى ونرجسى مهووس".


وتابعت روان: "على الرغم من ذلك كنت أحاول إصلاح كل شيء وإنقاذ علاقتنا بشتى الطرق من أجل طفلتنا ولأننى كنت أحبه، نعم كنت أحبه، ستقولون أننى أعانى من متلازمة ستوكهولم، ولكن لا يهم لأننى بالفعل كنت أحب معذبى"، موضحة: "السبب الثانى لبقائى فى هذه العلاقة المؤذية هى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، كنت خائفة للغاية من كلام الناس واتهاماتهم لى والشائعات التى ستروج عند خبر طلاقى، لذلك ضحيت بسلامتى من أجل تجنب كلام الناس".


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