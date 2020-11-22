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منوعات

ناسا تتبع كويكبا بحجم برج خليفة يقترب من الأرض

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تتعقب ناسا  كويكبًا ضخمًا يمكن أن يكون بحجم أطول مبنى في العالم ، المتمثل في برج خليفة في دبي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، لدى الكويكب المسمى بي 153201  (2000 WO107)  ، القدرة على الوصول إلى ارتفاعات مماثلة ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى نفس ارتفاع ناطحة السحاب الشهيرة بدبي، التي تخترق السماء بارتفاع مذهل يبلغ 829.8 مترًا.


 يعد المبنى ، الذي بنيا  في مدينة الإمارات العربية المتحدة ، أطول مبنى في العالم منذ عام 2009 .


و الآن ، يقوم مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض بتتبع الصخور ، والتي من المتوقع أن تطير على الأرض في 29 نوفمبر.


 من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الكويكب العملاق بين 370 و 820 مترًا ، أي ما يعادل 1213 و 2690 قدمًا.


تتوقع ناسا أن الكويكب يسافر بسرعة 56000 ميل في الساعة عندما يمر عبر الأرض.


 لن يتمكن مراقبو السماء المتحمسون من رؤية صخرة الفضاء العملاقة من كوكبنا ، ولكن من المتوقع أن تمر في 05.09 التوقيت الشرقي ، وهو 10.09 صباحًا بتوقيت غرينتش.


 تصنف وكالة الفضاء الصخرة على أنها كويكب قريب من الأرض ، وهو   مذنب يقع على بعد 1.3 ميل فلكي من الأرض.


و يصنف الكويكب 153201 أيضًا على أنه كويكب أبولو ، وهو كويكب يصطدم بمدار الأرض أثناء مروره عبر الفضاء.


 من غير المتوقع أن يضرب الكويكب الأرض ، لكن استراتيجية ناسا الوطنية للتأهب للأجسام القريبة من الأرض وخطة العمل قد حذرت سابقًا من أن الكويكبات التي يصل قطرها إلى كيلومتر واحد يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث المدمرة.


 لم تشهد الأرض كويكبًا ذا نطاق مروع منذ صخرة الفضاء التي قضت على الديناصورات منذ أكثر من 66 مليون سنة.


 يتتبع علماء الفلك حاليًا ما يقرب من 2000 كويكب ومذنب وأجسام أخرى تهدد كوكبنا.


تتوقع ناسا أن الكويكب يسافر بسرعة 56000 ميل في الساعة عندما يمر عبر الأرض.


 لن يتمكن مراقبو السماء المتحمسون من رؤية صخرة الفضاء العملاقة من كوكبنا ، ولكن من المتوقع أن تمر في 05.09 التوقيت الشرقي ، وهو 10.09 صباحًا بتوقيت غرينتش.


 تصنف وكالة الفضاء الصخرة على أنها كائن قريب من الأرض ، وهو كويكب أو مذنب يقع على بعد 1.3 ميل فلكي من الأرض.

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