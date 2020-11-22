برلماني: لا نقبل أي تدخل في شئون مصر الداخلية.. والسيادة للقانون

أعلن النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، رفضه التام التدخل الخارجي السافر في الشئون المصرية وبالخصوص الاعتراض الفرنسي، عبر وزارة الخارجية الفرنسية، على القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.





وقال " الجبلاوي"، في بيانه اليوم، الأحد، "انتهى زمن التدخلات الخارجية تماما في الوطن، لأن مصر وطوال 6 سنوات مضت يسودها العدل والشفافية والانتصار فيها للقانون ولا أحد فوق القانون"، موضحا أن الجمعية المشبوهة التي دافعت عنها فرنسا تعمل بشكل غير شرعي، ولا يجب لأي من كان أن يتدخل في عمل للقضاء المصري والنيابة المصرية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي علمت البشرية الحضارة والفن واحترام حقوق الإنسان، ثم إنها خلال السنوات الأخيرة تحت حكم البطل الرئيس السيسي، تقود عملية تنموية واقتصادية كبرى ولا يجب الشوشرة والافتراءات وتسويق أكاذيب بخصوص ما يجري في القاهرة؛ لذلك جاء القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية لتفعيل القانون، ومعرفة من وراء هذه الكيانات ومن يوجهها.





