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ثقافة

رئيس التنمية الثقافية يشهد ليلة في حب الفنان محمود مرسي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

شهد د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي" الذى استضافته قاعة سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ  التابعة لقطاع الصندوق مساء أمس، الأحد، 22 نوفمبر، وليلة في حب الفنان القدير "محمود مرسي".


استضاف الصالون سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب"، ونجلها د. علاء محمود مرسى ونخبة من زملاء وتلامذة الفنان الكبير الراحل، وعدد من الفنانين والمعجبين منهم: الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان مجدى صبحى، الفنانة عزة لبيب، الفنانة ميرال.


بدأت فقرات الصالون الذى قدمته الفنانة مديحة حمدى وأداره هشام أبو سعدة بعرض فيلم تسجيلى عن الفنان الكبير، أعقب ذلك الحديث عن نشأة الفنان الكبير بالإسكندرية ونجاحه في التوجيهية بتفوق حيث كان الأول على القطر المصرى، ثم التحاقه بكلية الآداب قسم الفلسفة، ومشاركته فى مسرح الجامعة من خلال  مسرحية "أوديب ملكا" والتى حضرها الدكتور طه حسين الذى هنأه على أدائه الفذ، ثم استقالته من عمله كمدرس وسفره إلى باريس لتعلم الإخراج، وبعثته إلى إيطاليا وعمله بعد عودته من البعثة  بالبرنامج الثانى (البرنامج الثقافى الآن) بالإذاعة المصرية، ثم التحاقه بالتليفزيون كمذيع إلى أن عرض عليه المنتج رمسيس نجيب بطولة أول أفلامه "أنا الهارب " عام 1962.


كما تحدثت سيدة المسرح العربى عن لقائها الأول بالعملاق الكبير، وتحدثت عن الزوج والإنسان ومواقفه الإنسانية وتحضره وتواضعه وقالت "رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله"، و موقفه الشهير أثناء عمله بهيئة الإذاعة البريطانية وتقديم استقالته على الهواء أثناء العدوان الثلاثى على مصر حيث قال جملته الشهيره "لن استطيع ان اتحدث عن بلدى من بلد تضربها".


وتناولت الفنانة سميرة عبد العزيز عملها معه بحلقات "ولاده وابن زيدون" والتى أذيعت على إذاعة الـ BBC وقالت إنه عظيم على المستوى الفنى والإنسانى.


كما تناول الصالون أشهر أدوار محمود مرسي ومنها "عتريس" في فيلم "شىء من الخوف"، "بدران" في فيلم "أمير الدهاء"، "ضابط السجن فتحي عبد الهادي" في فيلم "ليل وقضبان"، وقدم العديد من المسرحيات والتمثليات الإذاعية والمسلسلات التليفزيونية من أشهرها "الرجل والحصان" 1982م ، "أبو العلا البشري" 1986م، واختتم الصالون بشهادة نجله الدكتور علاء محمود مرسى وعلاقه الصداقة التى كانت بينهما وتأثره بشخصيه والده.


تخلل الصالون فقرات شعرية للشاعر "سراج الدين عبد القادر"، وفقرات غنائية مع المطربة نهلة خليل  والمطرب ماهر محمود.

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