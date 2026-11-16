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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس استعدادات منتخب مصر لمواجهة الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر 2010
منتخب مصر 2010
رباب الهواري

كشف حاتم رضا، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر مواليد 2010، كواليس معسكر الفراعنة الصغار، استعدادًا لمواجهة الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا.


وقال حاتم رضا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الحمد لله، حققنا فوزًا مريحًا على منتخب تونس، الذي يستعد منذ فترة من خلال خوض مواجهات قوية، لكننا نجحنا في التغلب عليه بأداء ونتيجة جيدين خارج أرضنا».


وأضاف: «المنتخب المغربي يمتلك لاعبين محترفين، والحمد لله على الفوز الذي حققه الفريق، رغم أننا لم نخض عددًا كبيرًا من المباريات الودية».
وتابع: «منتخب مصر لم يتأهل رسميًا حتى الآن، ونحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الجزائر لضمان التأهل إلى البطولة».


وأوضح: «المنتخب المغربي، رغم أنه لا يمتلك أي نقطة، لا تزال لديه حظوظ في التأهل حال فوزه على تونس بنتيجة كبيرة، لكننا لم نضمن التأهل حتى الآن».


وأشار إلى وجود علامات استفهام بشأن التحكيم، قائلًا: «موضوع التحكيم عليه علامات استفهام، فمن الغريب أن يكون حكم مباراتنا أمام الجزائر تونسيًا، رغم أن المنتخب التونسي ينافس معنا، وكان من الأفضل أن يكون الحكم التونسي بعيدًا عن المباراة».


واختتم: «عبد الستار صبري يخوض تجربته الأولى مديرًا فنيًا، ويعمل على مدار 24 ساعة، ولديه دراية كاملة بكل اللاعبين، ونجح في التفوق على منتخبات قوية، وإن شاء الله يتوج مجهوده بالفوز على الجزائر».

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