سيدات أسوان يتصدرن المشهد فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب .. شاهد

مشاهد إيجابية تشهدها لجان الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل نطاق مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان والتى تمثلت في توافد السيدات لتسجيل أسماؤهم في المشاركة الفعالة بالعملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهن في هذا العرس الديمقراطى ،





بجانب السعى على تأكيدها لحقها الدستورى وذلك من خلال الإدلاء بصوتها داخل الـ 373 لجنة إنتخابية فرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة والتى تستقبل أيضًا نحو مليون و 39 ألف و 51 ناخب وناخبة .





وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العملية الإنتخابية في اللجان الإنتخابية بمقرات مدارس شجرة الدر الإبتدائية المشتركة ، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين .









وتم تقسيم الدوائر على مستوى المحافظة إلى 4 دوائر هى الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 مقعد.







والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد .





هذا وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأقرأ أيضًا :وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.