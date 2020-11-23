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محافظات

حملة رقابية تكشف تلاعبا بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى بأبو كبير فى الشرقية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على المرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومفتشي الصيدلة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير، حملة مشتركة للتفتيش علي المستشفيات ومخازن الأدوية الخاصة بمركز أبو كبير.

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وأشار إلي أنه تمكنت حملة التفتيش على المستشفى الخاص من ضبط تلاعب بعهدة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وتم تحريزها مع دفاتر عهدة المخدرات والسموم، بالإضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تالفة معدة للاستخدام، وأخرى محفوظة فى ظروف تخزين غير ملائمة مما قد يعرضها للتلف.

كما أسفرت جهود الحملة أيضا من ضبط وتحريز ٢١٠٧ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لمخالفات دوائية بمخزن خاص توزيع الأدوية، تمثلت المخالفات المضبوطة فى وجود أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر، وأخرى محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحاضر رقم ١٩٨٩٠ ، ١٩٨٩٢ جنحة لسنه ٢٠٢٠، بمركز الشرطة بأبو كبير، لكل من المستشفى الخاصة ومخزن الأدوية.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من رجال جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومفتشي الصيدلة والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
حملة رقابية تكشف تلاعبا بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى بأبو كبير فى الشرقية
حملة رقابية تكشف تلاعبا بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى بأبو كبير فى الشرقية
حملة رقابية تكشف تلاعبا بعهدة الأدوية المخدرة بمستشفى بأبو كبير فى الشرقية
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