فريق طبي بمستشفى المنصورة ينجح فى إنقاذ حياة مريض مصاب بجلطة

واكد وكيل الوزارة ان الفريق الطبى نجح فى اجراء قسطرة تشخيصية تبين منها وجود انسداد بالشريان الامامى النازل واستمرار وجود الجلطة فتم التدخل السريع وإعطاء مذيبات الجلطة وتركيب عدد 2 دعامة ذكية وتم وضع المريض تحت الملاحظة بعناية القلب لاستكمال العلاج.

وإطمأن وكيل الوزارة على ان المريض بحالة مستقرة كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور هيثم موسى والدكتور محمد عزب والدكتورة سمية غبور واعضاء التمريض مس إيمان السيد ومس اسماء عطية ومس زينب ابراهيم وأحمد عبدالعزيز أخصائي التصوير الطبي والاطقم المعاونة.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قد اعلن فى وقت سابق عن نجاح فريق طبي بإجراء جراحة دقيقة ومتفردة لمريض يبلغ من العمر 40 عاما حيث قام فريق التدخل المحدود لجراحة القلب بالمنظار بالمستشفى بتغيير الصمام الميترالي عن طريق فتحة صغيرة من جانب الصدرعن طريق المنظار الجراحي وتجنيب المريض الشق الصدري الامامي.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية له اليوم الأحد ان جراحات التدخل المحدود "جراحة القلب بالمنظار" تعتبر طفرة رائدة في جراحات القلب على مستوى العالم وتمتاز عن الجراحة التقليدية بقصر فترة النقاهة بعد اجراء الجراحه حيث يستطيع المريض العوده لحياته الطبيعيه في خلال من ١٠ أيام إلى ١٥ يوم فقط وهذا بالمقارنه بالشق الصدري الامامي الذي يستغرق اشهر للعوده للحياة الطبيعية.



وأشار إلى ان تلك الجراحات تمتاز بقلة الالم المصاحب للجراحة وعدم الحاجه لحزام الصدر وقلة الاحتياج لنقل الدم وقصر فترة الاقامه بالمستشفى كما ان لها جزء تجميلي لشكل الجرح وهذا له اثر ايجابي كبير على العامل النفسي للمريض.



كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة وتشمل الدكتور أحمد فؤاد أستاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني والدكتور محمد الاجاوي أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدولي والدكتور خالد عماد أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدولي والدكتور محمد جاد زمالة جراحة القلب بالمستشفى الدولي والدكتور مصطفى المرسي زمالة جراحة القلب بالمستشفى الدولي والدكتور محمد إبراهيم استشاري التخدير وفتحي ابوالمعاطي اخصائي الارواء القلبي و أحمد المرسي اخصائي تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية ومس فاطمة شوقي اخصائية تمريض العمليات ومس أميرة أنور أخصائية تمريض العمليات ومس رغده محمد أخصائية تمريض العمليات.

