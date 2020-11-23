بمناسبة مرور 23 عاما على افتتاحه .. متحف النوبة في أسوان يستقبل الزائرين مجانا .. شاهد

شهد اليوم متحف النوبة بمدينة أسوان فتح أبوابه أمام المواطنين، اليوم، بالمجان للزائرين سواء مصريين أو أجانب مقيمين، تزامنا مع مرور 23 عاما على افتتاح المتحف، معلنا عن تنظيم احتفالية بهذه المناسبة.





ومن جانبه أكد الدكتور حسنى عبد الدايم، مدير متحف النوبة ، أنه بمناسبة مرور 23 عاما على افتتاح متحف النوبة بأسوان، والذى كان يوم 23 نوفمبر 1997 تم تنظيم احتفالية لعيد ميلاد المتحف ، ودخول الزائرين سواء المصريين أو الأجانب المقيمين بالمجان على مدار اليوم من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٥ مساءً.









وأوضح الدكتور حسنى عبد الدايم مدير متحف النوبة أن هذا المتحف تم تشييده على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي, ومعامل الترميم, والمخازن .





واقرأ أيضًا :وأشار حسنى عبد الدايم إلى أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذى يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى فى مصر ومناطق أخرى فى أسوان.جدير بالذكر أن متحف النوبة يقع في منطقة أثرية من أجمل المناطق الموجودة بأسوان حيث يحتل ربوة عالية تجاوره القباب الفاطمية الإسلامية ويتميز بالطراز النوبي المعماري الذي استوحاه المصممون من المقابر الفرعونية وحصل المبنى على جائزة أجمل مبنى معماري في العالم عام 2001.ويضم المتحف مقتنيات رائعة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وقام المهندس محمود الحكيم بتصميم عمارة المتحف، حيث نفذه بمنتهى الدقة والروعة وجعله متناسبًا مع البيئة المحيطة بالمتحف من صخور وتلال وطبيعة الشمس الحارقة لمدينة أسوان.ويتكون المتحف من ثلاثة أدوار، الأرضي يضم مدخل رئيسي وقاعة عرض وقاعة المحاضرات وقاعة لكبار الزوار وغرف الأمن والإدارة وغرفة مدير عام المتاحف، والدور الأول يضم الكافيتريا والمكتبة وأمناء المتحف وحجرات تصوير فوتوغرافي وميكروفيلم وإدارة المتحف والخدمات ، والبدروم يحتوي على قاعة العرض الرئيسية ومعامل الترميم والورش ومخازن الآثار ومركز استقبال والمسرح المكشوف.ومن أشهر الآثار هيكل عظمي لإنسان عمره 200 ألف سنة كان قد عثر عليه سنة 1982 في منطقة الكوبانيه بأسوان، ويحتوي المتحف على 5 آلاف قطعة أثرية تمثل مراحل تطور الحضارة والتراث النوبي، حيث إن العرض الخارجي للمتحف يضم 86 قطعة فريدة من التماثيل الكبيرة واللوحات الأثرية مختلفة الأحجام.كما يضم المتحف حديقة متحفية على أعلى مستوى، وقطعا أثرية من عصور مختلفة، وكهف ما قبل التاريخ بنقوشه الصخرية الرائعة البيت النوبي وما يحيطه من بحيرة مئذنة على الطراز الإسلامي كله يتناسب مع الجبانة الفاطمية بهذه المنطقة 5000 سنة من التاريخ.