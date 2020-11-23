ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة عار.. ولا توجد اعتقالات في مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:49 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال  الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على  القبض على مجموعة أشخاص تابعين لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "الدنيا مقلوبة في العالم كله ولم نر هذا الأمر عندما استشهد أبنائنا في دفاعهم عن الوطن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المنظمة تعتبر منظمة العار وفي يوم 8 نوفمبر استقبلت المنظمة في مقرها الخاص بهم سفراء المانيا والدنمارك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا  وفنلندا وهولندا وكندا والسويد والنرويج".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "مصر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم، وكل دولة تلتزم بشأنها الداخلي فقط ولا علاقة لهم بشأن مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يحمي أي مواطن مصري إلا القانون المصري ولن يستطيع سفير أي دولة حماية أي تابع لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لماذا يشغل ملف حقوق الإنسان في مصر دول أوروبا حاليا وما الهدف من إثارة ملف حقوق الإنسان حاليا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لا يتم  اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناء على قرار من النيابة العامة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وأمريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى قيام قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان بالحديث عن اعتقال أفراد يتقون تمويل من الخارج في مصر وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق"، قائلا: "النيابة العامة هي صاحبة القرار في القبض على أي شخص في مصر وفق تحريات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

مصطفى بكري عن البيان الفرنسي: مصر لن تكون لقمة سائغة لأحد.. فيديو

برلماني: مصر علمت العالم أن التعليم والصحة والسكن من الحقوق الأساسية للإنسان

برلماني يؤيد بيان الخارجية: فرنسا خرقت المبادئ والأعراف الدولية

عربية البرلمان: مصر لا تقبل التدخل في شئونها من أى دولة فى العالم

برلماني: لا نقبل أي تدخل في شئون مصر الداخلية.. والسيادة للقانون

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام 5 سنوات

مقترحات عاجلة من الحكومة لمواجهة أمطار الإسكندرية

مش هكون زوجة تانية ومش هكسر قلب ست| أجرأ إطلالات رضوى الشربيني.. شاهد

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

إجراء عاجل من تركيا عقب محاولة تفتيش عملية إريني لسفينة شحن تحمل علمها

Advertisements

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات طرق ومحاور تنفذها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشيكو وموسيماني في مأزق

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

إجراء عاجل من تركيا عقب محاولة تفتيش عملية إريني لسفينة شحن تحمل علمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور