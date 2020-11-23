أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة عار.. ولا توجد اعتقالات في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على القبض على مجموعة أشخاص تابعين لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "الدنيا مقلوبة في العالم كله ولم نر هذا الأمر عندما استشهد أبنائنا في دفاعهم عن الوطن".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المنظمة تعتبر منظمة العار وفي يوم 8 نوفمبر استقبلت المنظمة في مقرها الخاص بهم سفراء المانيا والدنمارك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا وكندا والسويد والنرويج".





وتابع الإعلامي أحمد موسى : "مصر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم، وكل دولة تلتزم بشأنها الداخلي فقط ولا علاقة لهم بشأن مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يحمي أي مواطن مصري إلا القانون المصري ولن يستطيع سفير أي دولة حماية أي تابع لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لماذا يشغل ملف حقوق الإنسان في مصر دول أوروبا حاليا وما الهدف من إثارة ملف حقوق الإنسان حاليا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لا يتم اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناء على قرار من النيابة العامة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وأمريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".





واستعرض الإعلامي أحمد موسى قيام قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان بالحديث عن اعتقال أفراد يتقون تمويل من الخارج في مصر وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق"، قائلا: "النيابة العامة هي صاحبة القرار في القبض على أي شخص في مصر وفق تحريات".