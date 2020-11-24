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اقتصاد

رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض جهود تدريب المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
التنظيم والادارة
التنظيم والادارة
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آية الجارحي
استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن انتهاء الجهاز من تدريب 4 آلاف و 81 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية على حزمة برامج أساسيات وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما انتهى الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي والمعروف ب "التسوية" لعدد 1458 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت عدد (8049) موظفًا، إلى جانب دراسة نقل عدد (240) موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى أيضا من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (3252) موظفا، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد (135) موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

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وفي سياق آخر، كشف التقرير عن انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (581) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لعدد (234) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2386) حُكمًا قضائيًا متنوعًا، وانتهى دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (13) موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبشأن تقييم المتقدمين لشغل وظائف، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد (9710) مُتقدمًا لشغل وظائف أو الندب على وظائف بمختلف الجهات بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
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