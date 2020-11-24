غرفة عمليات قنا: انتظام فتح اللجان أمام الناخبين في ثاني أيام التصويت

ترأس كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام فتح اللجان أمام الناخبين قبيل بدء التصويت في اليوم الثانى لإنتخابات مجلس النواب.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه تم تجهيز الغرفة بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن و المديريات.

وأكد شلبي، أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم ترصد خلال اليوم الأول أى مشاكل من شأنها أن تعوق العملية الانتخابية.

وأضاف شلبي، نتابع مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات سير عملية التصويت على مدار الساعة لرصد أى معوقات والتعامل الفوري معها.

جدير بالذكر ان محافظة قنا تجري بها جولة الإعادة بـ 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها 18 مرشح للفوز بـ 9 مقاعد، و تضم محافظة قنا ٦٧٠ لجنة فرعية موزعين على ٣٣٩ مركز انتخابي و أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب الجارية بلغ ٢ مليون و ٣٤ ألف و ٣٧٣ مواطن.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، و كذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها الفردية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

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