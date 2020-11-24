رئيس الشيوخ: المرأة ستجد كل الدعم والمساندة من جانب المجلس

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحرص رئيس مجلس الشيوخ على الإشادة بدور المرأة المصرية، قائلًا: نرحب بقيمة المرأة ونعتز كثيرا بدورها".





وأضاف رئيس الشيوخ: نحيي الدور الريادي العظيم للمجلس القومي للمرأة، معربا عن أمله أن تحقق المرأة ما تصبو إليه مصر والمراة المصرية.





وأكد رئيس الشيوخ أن المراة ستجد كل الدعم و المساندة من جانب مجلس الشيوخ.





من جانبها، قالت د. مايا مرسي: "سعداء بوصول المرأة لوكالة الشيوخ"، مشيدة بدور وكيلة المجلس فيبي فوزي التي حضرت اللقاء.





وأشادت د. مايا مرسي بقيادة مجلس الشيوخ، قائلة: المرأة المصرية في يد امينة وملفات المراة في يد امينة ووجهت د مايا التهنئة لرئيس الشيوخ على توليه المنصب.





على جانب آخر، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجهود الدبلوماسية المصرية في مختلف المعارك الضارية التي تخوضها للحفاظ على مصالح الشعب، مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية في تلك الجولات يشعر به الشارع المصري.





جاء ذلك خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية والذي قدم التهنئة للمستشار عبدالرازق على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.





وأكد شكري حرص وزارة الخارجية على التعاون مع المجلس لتحقيق صالح المواطن المصرى في إطار كافة القضايا الخارجية و رعاية مصالح المصريين بالخارج وتوفير الدعم لهم من خلال قنصليات مصر وسفاراتها بالخارج.. متمنيا التوفيق للمجلس واعضائه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.





حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس النواب.



