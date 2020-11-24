فى جولة الإعادة بانتخابات النواب.. إقبال متزايد من الناخبين على لجان قرى المرشحين بدوائر بني سويف





شهدت لجان التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ببني سويف، إقبالا متزايدا في جميع مراكز الاقتراع، وخاصة لجان القرى التابع لها المرشحون وكذلك في لجان السيدات، في الدوائر الأربعة.





ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر بني سويف يوجد أبعة مرشحين منهم مرشح واحد فقط مستقبل وطن ومرشح آخر حماة الوطن واثنين مستقلين.





وشهدت لجنة ٦٥ مدرسة الشهيد صلاح الدين بقرية حاجر بني سليمان برئاسة المستشارة "ريم كامل" رئيس اللجنة إقبالا متزايدا وتوافدا غير منقطع من الناخبين للإدلاء بـأصواتهم وخاصة السيدات.





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كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الحالي، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف والتي يتنافس فيها 16 مرشحًا للفوز بـــ 8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألفا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركزا بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





حيث اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واشتراطات وزارة الصحة، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعي خلال عملية الاقتراع، والتزام الناخبين بالكمامات، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي قد تم تنفيذها في الجولة الأولى من الانتخابات.





وأشار محافظ بني سويف إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، ومشددا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث . تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة،لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية الانتخابية.





كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها،خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ،مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية،والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا .





هذا بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي المحافظة،مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية،فضلًا تكليف مسؤولى القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وتابع المحافظ موضحا بأنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات، بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يجرى حاليا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم (قسم شرطة بني سويف"بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة "شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم (ناصر والواسطى)، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم (مراكز ببا، سمسطا والفشن).

