إطلاق قوافل أيامنا الحلوة لتوعية المواطنين بتنظيم الأسرة فى أسوان

أطلقت مديرية الصحة الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة سلسلة قوافل طبية تحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية، ومدير إدارة تنظيم الأسرة وذلك ضمن فعاليات مبادرة «أيامنا الحلوة» على مستوى الإدارات الصحية بمراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك فى الفترة من يوم 23 وحتى يوم 25 نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور إيهاب حنفى بأن مبادرة "أيامنا الحلوة " تعمل على محورين أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة.









ويأتي ذلك في إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بهدف زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة .







وكانت قد واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات تعقيم وتطهير مقار لجان الاقتراع الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمقرر انطلاقها غدًا الإثنين حيث يتم تطهير كافة اللجان وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير ادارة المتوطنة.





وكانت قد أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة إستعدداتها لخوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومى الاثنين والثلاثاء 23 و 24 نوفمبر الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى .





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.





وأشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة الحكومية يقتصر دورها على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط ، لافتًا إلى أنه وجه إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.





وأضاف اللواء أشرف عطية إلى أنه كلف بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.





وتابع أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.