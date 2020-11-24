وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل في المعدة خاصة الحموضة والارتجاع المريئي مما يسبب لهم شعور كبير بالانزعاج وعدم الراحة وعدم القدرة على تناول الطعام والشراب.

إليك قائمة ببعض العلاجات المنزلية للحموضة والتي قد تساعد بشكل كبير في التخلص من مشاكل الحموضة، وفقا لما ذكره موقع " food.ndtv" .





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أوراق الريحان:

الخصائص المهدئة وطاردة للريح لأوراق الريحان يمكن أن تعطيك راحة فورية من الحموضة عند أول بادرة من الغازات ، تناول القليل من أوراق الريحان أو اغلي 3-4 أوراق ريحان في كوب من الماء واتركها تنضج لبضع دقائق، رشفة منه بشكل متكرر. هذا هو أحد أفضل العلاجات المنزلية للحموضة.





الشمر

يمكنك أيضًا "مضغ حبوب الشمر بعد الأكل لمنع حموضة المعدة" ، كما ينصح خبير التغذية أنشول جيبارات. "بسبب العديد من الفوائد المعوية ، من المؤكد أن شاي الشمر الدافئ يساعد الجهاز الهضمي على التمتع بالصحة والسعادة، يعتبر الشاي مفيدًا جدًا للمساعدة في عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة في هذه البذور "، وفقًا لشيلبا أرورا إن دي ، وهو ممارس صحي مشهور وخبير تغذية ومدرب صحة ماكروبيوتك معتمد.





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القرفة

هذه التوابل كمضاد طبيعي للحموضة في المعدة ويمكن أن تهدئ معدتك ، من خلال تحسين الهضم والامتصاص. للراحة ، اشرب شاي القرفة لعلاج التهابات الجهاز الهضمي، القرفة قوة من العناصر الغذائية ومحملة بخصائص مفيدة للصحة.





اللبن

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تطبيع الحموضة في المعدة، رشي اندفاعة من الفلفل الأسود أو ملعقة صغيرة من أوراق الكزبرة المطحونة للحصول على أفضل النتائج.





القرنفل

على مر السنين ، احتل القرنفل مكانة بارزة في الطب الصيني التقليدي لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

يعتبر القرنفل طاردًا للريح بطبيعته ، مما يمنع تكوين الغاز في الجهاز الهضمي.. أضف القرنفل أثناء طهي الأطعمة مثل الفاصوليا أو الغرام الأسود الذي يسبب انتفاخ البطن.

يمكنك أيضًا تناول مسحوق القرنفل والهيل (مخلوط بكميات متساوية) لعلاج الحموضة ، والتخلص من رائحة الفم الكريهة (التي غالبًا ما تصاحب هذه المشكلة).





بذور

الكمون تعمل بذور الكمون كمعادل للأحماض ، وتساعد على الهضم وتسكين آلام المعدة، و سحق بعض بذور الكمون المحمص قليلًا ، وقلّبها في كوب من الماء أو انقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء المغلي واشربها بعد كل وجبة.





الزنجبيل

الزنجبيل يخفي وراءه الكثير من الفوائد الصحية،و له خصائص هضمية ممتازة ومضادة للالتهابات " ، كما يقول الدكتور أهوجا ، مستشفى فورتيس، للمساعدة في معادلة أحماض المعدة ، يمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج ، أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا ، أو نقع الزنجبيل الطازج في كوب من الماء المغلي وشربه.

الحليب البارد

بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، يمكن أن يساعد الحليب في استقرار أحماض المعدة في المعدة، غني بالكالسيوم الذي يمنع تراكم الأحماض في المعدة. "كل ما عليك فعله هو شرب كوب من الحليب البارد في المرة القادمة التي تعاني فيها من الحموضة" ، يقترح خبير التغذية أنشول جيبارات.





خل التفاح

في كثير من الأحيان ، يكون ارتجاع الحمض نتيجة لقلة حمض المعدة وحينها يكن الحل الأمثل فى خلط 1-2 ملاعق صغيرة من خل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء وشربه مرة أو مرتين في اليوم، كما يمكنك تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح ومطاردتها بكوب من الماء.





ماء جوز الهند





"عندما تشرب ماء جوز الهند ، يتحول مستوى الأس الهيدروجيني الحمضي لجسمك إلى القلوية"و يساعد على إنتاج الإنزيمات في معدتك ، مما يحمي المعدة من الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض، بما أنه غني بالألياف فهو يساعد على الهضم ويمنع عودة الحموضة.





الموز

عندما يتعلق الأمر بالخصائص المفيدة للصحة ، فإن للموز أهمية كبيرة حيث يحتوي الموز على مضادات الحموضة الطبيعية التي يمكن أن تكون بمثابة حاجز ضد ارتداد الحمض.. هذا هو أبسط علاج منزلي للتخلص من الحموضة يمكنك تناول موزة واحدة كل يوم لمنع الانزعاج.



