وديا.. البنك الأهلي يفوز على الشهداء استعدادا للممتاز

في تجربة ودية أولي داخل معسكر اعداد الفريق بالاسماعيليه حقق فريق البنك الأهلي فوزا علي فريق الشهداء بالاسماعيليه بثلاثة أهداف للاشيء بتوقيع كلا من أحمد علي هدفين وأحمد ياسر هدف ،ضمن إستعدادات الفريق للدورى الممتاز .





أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلي ، في تصريحات لـ"صدى البلد " أن مباراة الفريق الودية أمام الشهداء تعد فرصة جيدة للجهاز الفني للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين ، مشيرا إلى أنه يسعى إلى خلق نوع من التجانس بين مجموعة اللاعبين الجدد والقدامى .





وأشار المدير الفنى في تصريحاته :بأن المباريات الودية تزيد من اللياقة البدنية ومعرفة اللاعبين بشكل جيد قبل بدء المسابقة . وكان قد توجه فريق الأول لكره القدم بنادي البنك الأهلي إلى الإسماعيلية السبت الماضي ،للدخول في معسكر إعداد تحت قيادة المدير الفني محمد يوسف ،استعداد للدورى الممتاز . وحرصت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .





وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".





يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.





وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .



