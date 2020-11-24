محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ.. فيديو

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم رصد أماكن تجمعات مياه الأمطار حال سقوطها وتم اتباع استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ. أماكن





وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعة يومية لـ خريطة الطقس ومعدل سقوط الأمطار .





وتابع محافظ الفيوم "هناك دور على الوحدات المحلية بتوفير سيارات الكسح وعربات شفط مياه الأمطار"، مؤكدا " المحافظة سوف تشهد أمطار خفيفة على ولكن المحافظة مستعدة لمواجهة موجة الطقس السيئ".





ومن جانبه قا ل الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن الهيئة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه سوء الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.





وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الموجة من الطقس السيئ ستبدأ غدا الأربعاء وسوف تستمر حتى يوم الجمعة متوقعا أن تكون الذروة يومي الخميس والجمعة.





وتابع مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأمطار سوف تضرب محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهي كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.





وأشار شاهين إلى أنه خلال هذه الموجة السيئة للطقس سوف تصطحب الأمطار نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وهذا سوف يزيد من شعور المواطنين بالبرودة وانخفاض في درجات الحرارة، موضحة إنه لن يكون هناك ظهور للشمس بسبب تكون السحب في يومي الأربعاء والخميس.





وقال مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن يوم الجمعة سوف تستمر الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة علي محافظات الوجه البحري، أما عن القاهرة وباقي محافظات الجمهورية سوف تنعدم فرصة سقوط الأمطار عليهم.





وتم التأكيد من هيئة الأرصاد أن الأمطار ستكون ما بين رعدية وغزيرة على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن شمال الصعيد تشهد أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، مضيفة أنه بداية من الجمعة ستقل حدة الأمطار على المحافظات بالوجه البحرى والسواحل الشمالية.





و انه سيكون هناك نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة فى فترات الليل والنهار خاصة مع غياب الشمس طوال فترات النهار، موضحة أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية خاصة للأطفال وكبار السن.