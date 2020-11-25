عصام عبدالفتاح عن شكوى الجزائر ضده بشأن المحكمات: رأيى استشارى وليس ملزما





وقال عصام عبد الفتاح ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد : الاختيارات تخضع إلى رؤية لجنة الخبراء فى لجنة حكام الكاف ، واختيار المرشحين للحكام أو المحكمات المنتظر مشاركتهم فى إدارة منافسات كأس العالم يتعين ان يكونوا على مستوى عالي ولابد أن يكونوا شاركوا فى إدارة مباريات ببطولات دولية.







وأضاف : هناك عضوة فى مجلس الخبراء بلجنة حكام الكاف مسؤولة عن الكرة النسائية فى قارة افريقيا وإذا كان لى رأى يكون استشارى فقط.







واستطرد : الاختيار للحكام الرجال أو المحكمات من البنات أهم عنصر به لابد على العناصر المرشحة لإدارة للبطولات الكبرى أن تتوافق عندهم العديد من العناصر والمعايير .







يذكر أن مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف عن تفاصيل شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشى ضد عصام عبدالفتاح مسؤل لجنة التطوير فى الكاف.







قال المصدر ذاته أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد عصام عبد الفتاح باعتباره المسؤول عن زون شمال افريقيا بعد خلو قائمة المحكمات البنات فى القارة السمراء من عناصر التحكيم النسائى التابعين إلى الجزائر.







أضاف : عصام عبدالفتاح أعلن عن قائمة المحكمات على مستوى قارة أفريقيا وشملت ١٩ فقط والتي خلت من أي عنصر نسائي بالتحكيم الجزائري.



تاپع : خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعترض بشدة وهاجم سياسات عصام عبد الفتاح ووجهت له اتهامات بأنه يقوم بتصفية حساباته مع الجزائر بعدما لم يقم باختيار اى عنصر نسائي تابع للتحكيم الجزائري.







استطرد : وسائل الإعلام الجزائرية استجابت لاعتراضات خير الدين زطشي رئيس اتحاد الكرة فى الدولة الشقيقة وشنت هجوما ضاريا اتجاه عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي زوجته اتهامات إليه بأنه يسعى لإقصاء التحكيم الجزائري من القارة السمراء.







وقال المصدر أيضا : لجنة حكام الكاف استجابت للنظر فى شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي الأمر الذى أدى إلى تراجع عصام عبد الفتاح عن موقفه وقام بتعديل قائمة المحكمات البنات على مستوى القارة السمراء وإضافة محكمة جزائرية تدعى لمياء إلى القائمة لتصبح ٢٠ عنصرا بدلا من ١٩ .







أشار المصدر إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف نجح من خلال الضغوطات التى مارسها داخل ردهات الكاف فى تعديل الأمر لصالحه وإجبار عصام عبد الفتاح على تعديل القائمة الخاصة بالمحكمات.







أشار إلى أنه على النقيض غاب الحكام المصريين الرجال فى معسكر قضاة الملاعب الدوليين الأخير الذى أقيم فى القاهرة تحت إشراف الكاف ولم يتواجد سوى الحكم المساعد محمود أبو الرجال نظرا لترشيحه للمشاركة فى إدارة نهائيات مونديال ٢٠٢٢.







شدد على أنه رغم تولى عصام عبد الفتاح مسؤولا عن التطوير بلجنة حكام الكاف عن زون شمال افريقيا إلا أنه لم يستطع إشراك الحكم الدولي أمين عمر ضمن معسكر الحكام الدوليين الذى أجريت فعالياته فى القاهرة مؤخرا رغم ترشيح أمين عمر للمشاركة ضمن الاطقم التحكيمية المرشحة لإدارة مباريات كاس العالم ٢٠٢٢.

علق عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة الحكام للاتحاد الافريقي لكرة القدم ، على شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضده فى الكاف بشأن خلو قائمة المحكمات من الجزائريات.