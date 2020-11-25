لتغيبهم عن العمل.. إحالة 57 طبيبًا وممرضًا بـ 6 وحدات صحية بالقناطر للتحقيق

أجرى هشام سليمان، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بمتابعة الوحدات الصحية بقرى مركز القناطر الخيرية بقطاع سندبيس "الوحدة الصحية بسندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير" وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.





وشملت جولة نائب رئيس المدينة المرور على الوحدات الصحية بسندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير حيث تبين خلالها تغيب عن العمل بدون إذن 57 ما بين طبيب وممرض وإدارى جاءت على النحو التالى، 39 طبيبًا و18 ممرضًا وإدارياً.





وأكد نائب رئيس المدينة أنه تمت مخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل وذلك لضبط أداء وحسن سير العمل والحفاظ على الصحة العامة فى ظل وباء كورونا.





من جانبه قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منح العاملين إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ أن القرار يسرى على الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام على ان تكون نسبة الحضور اليومية بحد ادنى 50% من قوة العمل وذلك إعتبارا من غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحماية المواطنين من اى تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.





كما قرّر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التى من شأنها تجمع المواطنين وجهًا لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة او غيرها على ان يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديو كونفرانس والوسائل الالكترونية المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا.