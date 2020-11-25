إلهام شاهين: مشواري الفني مليء بالنجاحات والإخفاقات

وقالت الهام شاهين فى تصريح لـ "صدى البلد " : لا يمكن أن أقول هناك مرحلة بعينها شهدت نجوميتى الحقيقية، فهو مشوار فنى كامل به نجاحات واخفاقات يشبه الى حد كبير الرسم البيانى، ففى كل مرحلة ممرت بها استمتعت بها أيضا ولدى ذكريات وكواليس عديدة سواء فى مرحلة الانتشار أو البدايات، والتى ساهمت فى تواجدى بقوة على الساحة.

وأضافت الهام : "وكان بها نوع من التخبط أحيانا، وهو أمر طبيعى يمر به المبدع فى مسيرته الفنية، وهناك مرحلة الذرة التى شهدت وفرة فى الأعمال التى قدمتها، ولكن ليس شرطا أن تكون الأفضل فى مسيرتك، وهناك مرحلة النضج الفنى، والتى يصل فيها المبدع إلى نوعا من التشبع، ولا يقبل فيها الأعمال التى تشبه ما قدمه من قبل.

واشارت الهام الى أن الأمر الذى انتابنى خاصة أننى قدمت 100 فيلم، وكنت أظن أنه ليس هناك أعمال جديدة يمكن أن أقدمها، لكن ما حدث معى فى الفترة الأخيرة عند اختيارى فيلم "حظر تجول"، اكتشفت أن هناك أدوار جديدة يمكن أن أعيشها على الشاشة.

وكانت الفنانة الهام شاهين كشفت عن المشاهد التى تظهر بها فى فيلم "حظر تجول" وهى بدون مكياج فضلا عن ظهورها فى شخصية سيدة عجوز اكبر من عمرها الحقيقى.





وقالت إلهام: "لم أقلق من هذا الأمر، ولم يكن المرة الأولى التى أظهر فيه بشخصية سيدة عجوز أكبر من عمرى الحقيقى، وقدمتها من قبل فى بعد الأعمال السينمائية والدرامية.





وأوضحت الهام: "ظهرت فى شخصية اكبر من عمرى الحقيقى فى فيلم "ريجاتا"، الذى قدمت فيه أم عجوزة لديها ولدين "عمرو سعد ووليد فواز"، وقدمتها فى فيلم "خالى من الكرسترول"، حيث لا أنظر لمثل هذه الأمور بقدر ما أنظر الى أهمية الدور الذى أقدمه.





واشارت الهام الى أن دورها جديد ومختلف بالنسبة لى أم لا، وهو ما وجدته فى فيلم "حظر تجول"، منذ الوهلة الأولى خطفنى السيناريو الخاص به، حيث لم أقدم من قبل شخصية سيدة عجوز تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وجميع من حولها ينفرون منها.





وكانت قالت الهام : "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، وكنت أبحث وأنقب على عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.





وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل.





وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق الى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه.



