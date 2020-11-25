الناجون الخمسة فى الأهلي والزمالك من لعنة كورونا قبل نهائي القرن

أعلن د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.





وجاءت النتائج على النحو التالي:

الزمالك: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ).





الأهلي : سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .





ويرصد صدى البلد خمسة أسماء من الأهلي والزمالك كانوا تحت تهديد لعنة الإصابة بكورونا ...





1- محمد الشناوي





وأثير على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإصابته بكورونا ، عقب العودة من معسكر المنتخب الوطني السابق ، قبل أن ينفي حازم الحديدي وكيل أعمال الشناوي تأكد إصابته بالفيروس اللعين ، وأكد إن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا.





2- أشرف بن شرقي





حرص المغربى أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على إثبات سلامته والرد على شائعات إصابته بفيروس كورونا.

وقام اللاعب بنشر مقطع فيديو صغير عبر ستورى حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خوضه بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، والتمرين على عملية المراوغة أمام الخصم بدون كرة.

وأعلن بن شرقى، سلامته من فيروس كورونا، قائلًا عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.





3- محمد مجدي قفشة





وأكد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لا صحة لما يتردد عن إصابة محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب الماضي، . وشدد مسؤولو اللجنة الخماسية، أن المنتخب يعانى من إصابة واحدة بفيروس كورونا وهي للنجم محمد صلاح وتم إجراء مسحة جديدة له.





4- طارق حامد

أعرب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استيائه من الشائعات التي تطوله من حين لآخر وأخرها ترويج البعض اصابته بفيروس كورونا.





وكتب حامد عر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام "إشاعة سخيفة".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك قد نفى ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، بـفيروس كورونا المستجد.





5- محمود علاء



