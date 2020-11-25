منعا لظهور بؤرة كورونا.. 6 إجراءات لـ مشجعي الأهلي والزمالك على المقاهي





وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة تحديد أعداد المشاهدين والمشجعين في المقاهي بحسب الطاقة الاستيعابية للمكان مع الحرص على التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، بجانب حظر الشيشة وتقديم المشروبات في أكواب ورقية تستخدم مرة واحدة فقط.





وشدد النائب على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل استاد القاهرة مع إجراء المسحات الطبية اللازمة للاعبين واستبعاد مصابي كورونا، على أن يتم تشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات يوم المباراة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوقيع العقوبات على المخالفين.





واختتم وكيل لجنة الصحة بأن زيادة التجمعات دون تطبيق الاجراءات الاحترازية يهدد بوجود بؤر انتشار لفيروس كورونا خاصة في ظل توقعات الموجة الثانية وتزايد الإصابات خلال الشتاء الجاري.





من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.





هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا، لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة، تزامنا مع مباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك، تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، فضلا عن تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا.

نفى مجلس الوزراء، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار، أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبل، تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر ان تجري يوم 27 نوفمبر المقبل بين قطبي الكرة المصرية.





في سياق متصل أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لإعلام برئاسة كرم جبر مبادة لا للتعصب، لحث جماهير الفريقين على التحلي بروح رياضية خلال المباراة وبعدها، حتى لا تقع أحداث سلبية قد تضر بالشكل العام للدولة، خاصة أن هذه البطولة لا يقتصر متابعيها على الداخل فقط ، وإنما تهم قطاع كبير من جمهور الكرة خارج البلاد .





يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

حذر النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال قمة أفريقيا بين الأهلي والزمالك، بعد غد الجمعة، خاصة في ظل زيادة التجمعات المقرر ظهورها يوم المباراة، لذلك لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.