نظرًا لسوء الأحوال الجوية .. تعليق الدراسة بجامعة 6 أكتوبر .غدا

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك تعليق الدراسة غدا نظرًا لسوء الأحوال الجوية .

وعرضت قناة "المحور" خبرا عاجلا يفيد بتأجيل الدراسة غدا الخميس في كل من محافظة القليوبية والقاهرة والجيزة، نتيجة سوء الأحوال الجوية.





وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السييء بدأت من اليوم، وتستمر حتى بعد غد، الجمعة، وهذه الحالة بدأت بأمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية للبلاد، واتجهت الامطار الي محافظات الوجة البحري.





وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان القاهرة وصلت اليها أمطار متوسطة الشدة، وكانت رعدية وغزيرة علي بعض المناطق المتطرفة من القاهرة وهذه الحالة من عدم الاستقرار؛ سببها وجود منخفض جوي علي البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا .





واوضحت شاكر ، ان هذه الانخفاضات الجوية تعمل علي تكون السحب وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وتستمر معنا هذه الموجة غدا ايضا مؤكدة علي ان الاحوال الجوية ستتحسن يوم الجمعة علي القاهرة .





وتابعت إيمان شاكر ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا بحالة الطقس، أمس، تضمن عدم الاستقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة، وهذه الموجة من الطقس السييء ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة.





واكملت شاكر ، أن تفاصيل هذا البيان تضمن أنه ستكون هناك أمطار غزيرة ورعدية اليوم وغدا الخميس علي السواحل الشمالية، وتشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة ورعدية علي فترات متفرقة من يومي الأربعاء والخميس.





وأكدت أن الأمطار ستمتد الي محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهم كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.





وأشارت الي أن الأمطار علي محافظة القاهرة ستكون يومي الأربعاء والخميس متوسطة وتمتد الامطار إلى محافظات الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا ولكنها ستكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة.