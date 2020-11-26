البحث العلمي تعقد ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية عن تنظم اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية ندوة إدارة المخلفات البلاستيكية من كوفيد -19 يوم 26 نوفمبر 2020 فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وتستهدف الندوة العلماء والمعلمين والطلاب والباحثين العلميين / المتخصصين وفرق القادة والمديرين، سيحصل جميع الحاضرين على شهادة حضور تثبت مشاركتهم في الندوة.... لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط لمعرفة جدول الندوة والاستفسار :

http://asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/973-19





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كما دعت أكاديمية البحث العلمى للمشاركة لورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.





يمكنك التقديم من خلال هذا اللينك

https://forms.gle/9jrq9NCXfgpMnL5f7





وكانت قد نظمت اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، واللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد كأحدي التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ندوة عن يوم التسونامي العالمي عبر تقنية الفيديوكونفرانس على منصة زووم، وتم مناقشة مخاطر الطوفان البحري (التسونامي) عالميًا في ظل التحديات الحالية والاستعدادات لمجابهة هذه المخاطر، وبدأت الندوة بكلمات المتحدثين وهم د. جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، د. على البلتاجي، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم البحار، د. جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأدار الندوة د. محمد نبيل الجابري، أستاذ مساعد المخاطر الطبيعية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.





وخلال الندوة أستعرض قطاع الأزمات والكوارث الأستراتيجية القومية لمجابهة الكوارث كما عرض في هذا اليوم مخرج هام وهو خريطة مخاطر التسونامى على الساحل المصرى للبحر المتوسط، والذي يهدف من إجراء تحليل مخاطر التسونامى على الساحل المصرى للبحر المتوسط للقيام بذلك، وتم تقسيم العمل إلى خمس خطوات هما تحديد المصادر الزلزالية القادرة على توليد موجات تسونامى قد تصل للساحل المصرى في منطقة شرق البحر المتوسط والتي يمكن أن تسبب تأثيرات كبيرة على طول الساحل، كما تم عمل نمذجة لنمط انتشار موجات التسونامى وازمنة وصولها والارتفاعات المتوقعة عن نقاط مختلفة عل طول الساحل،بالإضافة إلي بناء خريطة مجمعة لخطر تسونامي من خلال الجمع بين جميع المعلومات حول ارتفاعات الغمر التي تم الحصول عليها من جميع السيناريوهات الفردية في سيناريو مجمع الذي يمكن اعتباره أسوأ سيناريو افتراضي، واختتمت الندوة بالاعلان عن خريطة مخاطر التسونامي على قارة افريقيا والساحل المصري للبحر المتوسط.













بينما اكدت الاكاديمية انها تدعم الابتكار والمبتكرين وهى المعنية بإصدار براءات الإختراع من خلال مكتب براءات الاختراع المصري www.egypo.gov.eg .









واشارت الى أنه للحصول على براءة اختراع (شهادة) أو إيداع طلب براءة (محضر إيداع)، لا يعنى بالضرورة تحويل موضوع البراءة لمنتج أو أنه منتج صالح للاستخدام الآدمي أو العلاج أو غير ذلك.













واوضحت أن شهادة براءة الإختراع ليست تصريح بصلاحية منتج معين أو ترخيص بإنتاجية أو تزكية له، كذلك أى تكريم أو منح جائزة أو شهادة تقدير فى أى فاعلية محلية أو دولية مثل معارض الابتكار ومسابقات الابتكار هى شهادة أو تكريم الهدف منه تشجيع وتحفيز المبتكر وتذكية روح الابتكار وفقط، ويمكن الاطلاع على شهادة الحصول على براءة الاختراع نصا كما يلي:"لا يعني منح هذه البراءة الحق بتسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، ولتسويق المنتج موضوع هذه البراءة يلزم اتباع الإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها للحصول على حق التسويق والتداول داخل جمهورية مصر العربية من الوزارات المعنية.

























حيث اعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم عن تنظيم حلقات نقاشية يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 فى الساعة الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية ، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .





واوضحت انه يبدأ بعدها الحوار لمناقشة مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق و سبتناول الحديث كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات وماهى مكاتب TISC فى الجامعات وماتقدمه من خدمات، و سيتطرق الحديث إلى التعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها و ما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد و بعدها يأتى دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات و كذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.





و سيدير الجلسة د. أيرين سامى، عضو أكاديمية الشباب EYAS ومدرس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة النيل





و المتحدثين هم :

• د. رحاب المغربى، رئيس مشارك بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم EYAS

• م. أحمد محمود، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة النيل

• د. ياسمين عبد المنعم، المشرف على مكاتب TISC

• د.فاطمة سمير ، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية NIPA

و يدير الجلسة





يمكنكم حجز مقاعدكم لحضور الجلسة حتى يوم 22 نوفمبر من خلال هذا الرابط

https://forms.gle/dQEBiX2xZg1BegrHA





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