رنا سماحة تطرح أغنيتها أوبا على قناة مزيكا

طرحت الفنانة رنا سماحة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أوبا" وذلك عبر قناة شركة مزيكا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب أغنية "أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول ، وألحان أحمد زعيم ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وإخراج بتول عرفة.

كليب أغنية "أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول ، وألحان أحمد زعيم ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وإخراج بتول عرفة.

وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

وكانت حرصت الفنانة رنا سماحة، على تهنئة نادي الزمالك المصري، بالفوز على الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وصعوده للنهائي أمام النادي الأهلي المصري.





وكتبت رنا سماحة، في تغريدتها عبر فوز الزمالك على الرجاء المغربي، وصعوده للنهائي «مبروووووووك الفوز المستحق لنادي الزمالك المصري .. ومتحمسه جدًا للنهائي الحقيقه.. ومبسوطة إن البطولة مصرية .. سواء كانت للأهلي أو #الأهلي ... قصدي #الزمالك».





تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب .





سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك واختتم أهداف الأبيض أشرف بن شرقي.



