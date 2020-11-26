محافظ الجيزة: تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تعطيل الدراسة بالمحافظة حفاظًا على سلامة الطلاب، وعدم تعريضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب وجود طقس غير مستقر.





وأضاف "راشد" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه نتيجة أمطار البارحة تم تجمع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة، وخاصة أسفل الكباري، موضحًا أنه تم التعامل معها على الفور في إطار تحذير مسبق من هيئة الأرصاد بسقوط أمطار.





وتابع أنه جرت السيطرة على الموقف بالمحافظة خلال ساعتين والسيطرة على كل كميات الأمطار، لافتًا إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة فى المدارس والمعاهد الأزهرية، وبالتنسيق مع رئيس جامعة القاهرة وبعض الجامعات الخاصة بتعطيل الدراسة في الجامعات، حفاظًا على سلامة الطلاب، خاصةً من يتنقل منهم بالمواصلات.





وأكد أن هناك اليوم سطوع للشمس، كما أن الأمور الأن تعتبر على ما يرام، متابعا ان هناك خطة معدة مسبقا مع شركة المياه وهيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 280 معدة موزعة على الأحياء والمراكز والمدن والتي تقوم بدورها على اكمل وجه.





وأشار إلى أن هناك غرف مركزية في المحافظة، يتبعها غرف موجودة في الأحياء والمراكز وعلى مستوى القرى، وتلقي إخباريات بحدوث أي أمو طارئة، وتلك الغرف متصلة بالمعدات وتولي التعامل فورًا مع أي مشكلة تحدث.



