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محافظ الجيزة: تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
اللواء أحمد راشد،
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
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هاجر إبراهيم
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تعطيل الدراسة بالمحافظة حفاظًا على سلامة الطلاب، وعدم تعريضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب وجود طقس غير مستقر. 

وأضاف "راشد" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه نتيجة أمطار البارحة تم تجمع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة، وخاصة أسفل الكباري، موضحًا أنه تم التعامل معها على الفور في إطار تحذير مسبق من هيئة الأرصاد بسقوط أمطار. 

وتابع أنه جرت السيطرة على الموقف بالمحافظة خلال ساعتين والسيطرة على كل كميات الأمطار، لافتًا إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة فى المدارس والمعاهد الأزهرية، وبالتنسيق مع رئيس جامعة القاهرة وبعض الجامعات الخاصة بتعطيل الدراسة في الجامعات، حفاظًا على سلامة الطلاب، خاصةً من يتنقل منهم بالمواصلات.

وأكد أن هناك اليوم سطوع للشمس، كما أن الأمور الأن تعتبر على ما يرام، متابعا ان هناك خطة معدة مسبقا مع شركة المياه وهيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 280 معدة موزعة على الأحياء والمراكز والمدن والتي تقوم بدورها على اكمل وجه.

وأشار إلى أن هناك غرف مركزية في المحافظة، يتبعها غرف موجودة في الأحياء والمراكز وعلى مستوى القرى، وتلقي إخباريات بحدوث أي أمو طارئة، وتلك الغرف متصلة بالمعدات وتولي التعامل فورًا مع أي مشكلة تحدث.

في سياق متصل قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تعتبر فترة تقلبات جوية، خاصة فصل الخريف، معقبا: معظم الفصل كان يتميز بدرجات معتدلة ولكن مع نهايته انخفضت درجات الحرارة.

وأضاف "شاهين" ، علينا البدء في ارتداء الملابس الشتوية، معقبا: لن نندم على ارتداء الملابس الشتوية ولن يكون هناك تغيير في الملابس.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية تدريجيا، معقبا: اليوم والغد ستكون حالة الأمطار أقل عن أمس، ستتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وأكمل: الأمطار ستستمر في شدتها على السواحل الشمالية خاصة إسكندرية كفر الشيخ بورسعيد وشمال سيناء، معقبًا: "باقي محافظات الجمهورية بعيدين تمامًا عن سقوط الأمطار".

وفيما يخص نشاط الرياح، أوضح أنها ستكون مصحوبة دائما بالسحب الرعدية وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة.

وأوضح أن السحب القوية والغامقة التى كانت متواجدة أمس، تدل على كمية المياه التي تحملها، معقبا: الفرق الكبير في درجات الحرارة ينشأ نوعا من حالة عدم الاستقرار.
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