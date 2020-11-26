بسبب عطل مفاجئ.. قطع المياه عن منطقة التقسيم السياحى في القناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة القليوبية قطع المياه عن منطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية نظرا لحدوث عطل مفاجئ بالمنطقة.

















وقالت الشركة إنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إصلاح العطل، حيث تم الدفع بالمهندسين والفنيين لسرعة إصلاحه وعودة الخدمة مرة أخرى.









من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار موسم 2020/2021.









وأكد مجاهد أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغ 112 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.









وأوضح أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 1950.3 كم فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.









وقال إن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.









وأشاد مجاهد بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.









وأوضح أن تلك الاستعدادات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، والتى تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.









كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه.