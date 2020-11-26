السفير المكسيكي في زيارة لجامعة عين شمس

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيد أوكتافيو تريب السفير المكسيكي بالقاهرة، بحضور، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق وأستاذ الآثار المصرية ، ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي للعلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ا. د شيرويت الأحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة.

حيث تم بحث تبادل الخبرات بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين وكذلك الحضارتين.

كما تم استعراض ما تتميز به جامعة عين شمس من برامج متميزة، الي جانب سبل تدعيم أواصر التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية.

والجدير بالذكر أن جامعة عين شمس استضافت للمرة الأولى لجنة ترقية جراحة العظام لدرجة "أستاذ - أستاذ مساعد " والمشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وذلك لترقية ستة أطباء عظام .





أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن اللجنة تضم أكبر أساتذة جراحة العظام فى مصر ويتم اختيارها على أسس علمية دقيقة، مشيرا إلي أن دور اللجنة لا يقتصر فقط علي ترقية أعضاء هيئة التدريس ولكن لكي تضع أيضا المعايير السليمة للبحث العلمى وضبطها ليكون البحث تطبيقى بالفعل ويصبح له تأثير على المجتمع .





وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره باستضافة جامعة عين شمس لاجتماع لجنة ترقية جراحى العظام مؤكدا ان اختيار الجامعة لاستضافة الاجتماع خير دليل على القيمة الكبير لها في الاوساط العلمية كما يعتبر استكمالا للدور الرائد لها فى تطوير البحث العلمي .





وأضاف أنه تم اختيار قاعة الاجتماعات بالمدينة الجامعية طلبة لعقد اللجنة باعتبارها خير شاهد على النهضة الكبيرة التى حدثت بالجامعة من طفرات إنشائية وبنية تحتية تجعل جامعة عين شمس من صفوة الجامعات المصرية.





مشيرًا إلي أن الحضور أعربوا عن سعادتهم لما وصلت إليه الجامعة من تقدم كبير آملين أن الجامعات المصرية تسير على نفس النهج.

يذكر أن اللجنة تعقد فى جامعة عين شمس للمرة الأولى وتضم 9 أعضاء هم الأستاذ الدكتور جمال حسنى مقرر اللجنة و رئيس جمعية العظام المصرية ، الاستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية وعضو اللجنة ، الاستاذ الدكتور السيد مرسي زكى أستاذ جراحة العظام جامعة المنوفية ، الأستاذ الدكتور أسامة أحمد فاروق أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة اسيوط ، الأستاذ الدكتور وائل محمد قبطان أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة ، الأستاذ الدكتور عصام عوض الكارف أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة الإسكندرية ، الأستاذ الدكتور حسن مجدى البربري أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة ، الأستاذ الدكتور شاذلى صالح موسي أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة سوهاج و الأستاذ الدكتور ياسر إمام أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة اسيوط