محافظ دمياط تتابع عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع





أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الخميس، جولة ميدانية، بعدد من المناطق بمدينة دمياط رافقها خلالها المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لمواجهة تداعيات موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أمس الأربعاء .





حيث استهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة صلاح سالم، إذ أكدت على شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية بزيادة أعداد بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الشارع لاستيعاب كميات المياه بما يضمن عدم تراكمها مرة أخرى، كما وجهت تعليماتها الى مديرية الطرق، و الوحدة المحلية، بتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها بعمليات الرصف المُنفذة خلال الفترة الماضية، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية و الهندسية..





وعلى جانب آخر.. وخلال تفقدها لأعمال التطوير التى تُجرى بحديقه بنت الشاطئ بميدان الساعة ضمن خطة التنسيق الحضارى بما تشمله من رفع كفاءة سور الكورنيش والمقاعد و تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وسارى العلم وكذا إنشاء وحدتى للامن و الإنارة ومنطقة ترفيهية وألعاب مفتوحة للمواطنين بدون مقابل ، أكدت المحافظ على تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار وربطها بالشبكة الرئيسية بكورنيش النيل وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى..





أكدت الدكتورة منال عوض خلال مرورها على عملية تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بمنطقة الشعراء، أنه لن يتم ملاحظة وجود اى تراكمات للمياه، وذلك بفضل تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار هنالك والتى جاءت ضمن محاور خطة التطوير ..





وفى ختام الجولة.. وجهت محافظ دمياط بإستمرار تنفيذ الجهود الخاصة بشفط مياه الأمطار، و رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بكافة المناطق