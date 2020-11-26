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محافظات

محافظ دمياط تتابع عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الخميس، جولة ميدانية، بعدد من المناطق بمدينة دمياط رافقها خلالها المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لمواجهة تداعيات موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أمس الأربعاء .

حيث استهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة صلاح سالم، إذ أكدت على شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية بزيادة أعداد بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الشارع لاستيعاب كميات المياه بما يضمن عدم تراكمها مرة أخرى، كما وجهت تعليماتها الى مديرية الطرق، و الوحدة المحلية، بتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها بعمليات الرصف المُنفذة خلال الفترة الماضية، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية و الهندسية..

وعلى جانب آخر.. وخلال تفقدها لأعمال التطوير التى تُجرى بحديقه بنت الشاطئ بميدان الساعة ضمن خطة التنسيق الحضارى بما تشمله من رفع كفاءة سور الكورنيش والمقاعد و تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وسارى العلم  وكذا إنشاء وحدتى للامن و الإنارة ومنطقة ترفيهية وألعاب مفتوحة للمواطنين بدون مقابل ، أكدت المحافظ على تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار وربطها بالشبكة الرئيسية بكورنيش النيل وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى..

 أكدت الدكتورة منال عوض خلال مرورها على عملية تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بمنطقة الشعراء، أنه لن يتم ملاحظة وجود اى تراكمات للمياه، وذلك بفضل تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار هنالك  والتى جاءت ضمن محاور خطة التطوير ..

وفى ختام الجولة.. وجهت محافظ دمياط بإستمرار تنفيذ الجهود الخاصة بشفط مياه الأمطار، و رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بكافة المناطق

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار و التى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة..

حيث أوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السئ فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، هذا وقد نوهت إلى مواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.. 

 ناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

كما تم تعطيل الدراسة امس واليوم ، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية..

هذا وقد أكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ اى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط امطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.. .


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محافظ دمياط تتابع عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
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محافظ دمياط تتابع عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
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