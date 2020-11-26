رئيس الوزراء البريطاني يحذر: سنواجه شتاء صعبا بسبب كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن البلاد ستواجه شتاء صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال جونسون، في كلمة له اليوم الخميس، إنه يجب علينا التغلب على شتاء صعب بسبب كورونا، مؤكدا أن كل منطقة لديها وسائل للهروب من ارتفاع الإصابات.





وأشار إلى أنه ليس لديه شك في إمكانية تجاوز هذا الشتاء حتى تأتي اللقاحات للمساعدة واستعادة الحياة الطبيعية.





وأوضح جونسون أنه يمكن إعادة فتح جميع المتاجر، وفتح الصالات الرياضية، وسيتم تطبيق قاعدة الستة بطرق معينة، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون أقل صرامة من الحالية.





ولفت إلى أن الحقيقة هي أن واحدًا على الأقل من كل ثلاثة مصابين بفيروس كورونا ليس لديه أعراض على الإطلاق، وسوف ينشر الوباء دون أن يدرك أنه مصاب به.





وكانت الصحة البريطانية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 17 ألفا و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و498 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن، أمس الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.





وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".





وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".





وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





وأظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.





وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.





وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.