المستوى 3 أو 2 يعني حريات أقل.. انجلترا تعلن عن مناطق تطبيق مستويات الإغلاق

أعلنت الحكومة البريطانية عن المستويات التي سيتم وضعها في كل منطقة في إنجلترا عند انتهاء الإغلاق الوطني الأسبوع المقبل.





وسيتم تقسيم الدولة إلى ثلاثة مستويات ، مع ضرورة إغلاق الشركات العاملة في المستوى الثالث ما لم تكن تعمل كوجبات جاهزة، ويمكن العثور على القائمة الكاملة لمناطق المستوى أدناه.





ويمكن فتح الحانات والبارات التي يمكن أن تعمل كمطعم وتقدم وجبات كبيرة في المستوى الثاني، وستحصل أماكن العمل في المستويين الأول والثاني على ساعة إضافية من التداول ، حيث يتم استدعاء الطلبات الأخيرة في الساعة 10 مساءً وتغلق الأبواب في الساعة 11 مساءً.





وستتطلب اللوائح من الحكومة مراجعة المخصصات كل 14 يومًا ، على أن تكتمل المراجعة الأولى بحلول نهاية 16 ديسمبر.





ضمن المستوى الأول ، يُطلب من شركات الضيافة التي تبيع الطعام أو الشراب للاستهلاك في مبانيها تقديم خدمة المائدة فقط ، والإغلاق بين الساعة 11 مساءً و 5 صباحًا والتوقف عن تلقي الطلبات بعد الساعة 10 مساءً. يمكن للحانات والبارات التي تبيع الطعام والشراب للاستهلاك خارج المبنى الاستمرار في القيام بذلك بعد الساعة 10 مساءً ، طالما أن ذلك يتم من خلال خدمة التوصيل أو النقر والاستلام أو التنقل بالسيارة. يجب على العملاء عدم الاختلاط الاجتماعي في مجموعات أكبر من ستة أشخاص ، في الداخل أو في الهواء الطلق.





وبالنسبة للمستوى الثاني ، تنطبق نفس القواعد ، ولكن يجب على العملاء عدم الاختلاط مع أي شخص لا يعيشون معه (أو ليس في فقاعة الدعم الخاصة بهم) في أي مكان داخلي.





وفي المستوى الثالث، يجب إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم ، لكن يُسمح لهم بمواصلة المبيعات عن طريق خدمات الوجبات الجاهزة أو خدمات النقر والتجميع أو النقل بالسيارة أو التوصيل.



