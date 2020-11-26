انتصار السيسي: أمارس رياضة المشي مع الرئيس بعد الفجر.. فيديو

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تحب رياضة المشي، مضيفة أنها تمارس رياضة المشي مع الرئيس يوميا بعد صلاة الفجرـ





وتابعت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": "الرئيس لا يحب النوم بعد صلاة الفجر و نمارس رياضة المشي في الشتاء، وأحب التواصل مع أبنائي وأحفادي بشكل مستمر".





وأضافت انتصار السيسي:" المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع الاسمرات والكباري الجديدة وغيرها تشعرني بسعادة كبيرة".





ولفتت انتصار السيسي إلى أنها شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".





وأضافت انتصار السيسي:" اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير.. أحب المفارش والأشياء التي ترتبط بشهر رمضان المعظم واحب شراء الأطباق المميزة والمفروشات التي ترتبط بشهر رمضان".





وأضافت انتصار السيسي:" في البيت كنا مقسمين من يقوم بالمذاكرة مع الأبناء داخل المنزل وعلى الرغم من انه يشجع المذاكرة وكان حابب يجلب شيخ لتحفيظ الأبناء القرآن في البيت ".





وكشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".





وقالت انتصار السيسي، :" العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروف في العائلة أنه له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وانا بطبيعتي هادئة".





وأضافت انتصار السيسي:" السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال انه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها".





وتابعت انتصار السيسي:" أول لما كلمني محستش انه واحد جاي يحب وقال لي انتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا وبداية التعارف عليه كان هناك جدية وتشعرني انه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية ".



