الإجمالي أكثر من 333 ألف حالة.. إسرائيل تسجل 1072 إصابة كورونا وتستعد لعام آخر من تفشي الفيروس

سجلت إسرائيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تو كوفيد19 وانخفاض الحالات الخطيرة وأكدت تل أبيب أنها تستعد لعام آخر من تفشي الفيروس الخطير.





وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم، الجمعة، بأنها سجلت 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء أكثر من 53 ألف فحص، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2% ووصل إجمالي الحالات منذ بدء تفشي الفيروس أكثر من 333443 حالة.





ويرقد في المستشفيات 504 مرضى بكورونا، فيما انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 275، وعدد المرضى الذين يخضعون لتنفس اصطناعي 122. وتوفي من جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة 2834 شخصا.





ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الصحة اليوم، فإنه تم تشخيص 6036 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير، ما يعني ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 20.5% عن الأسبوع الماضي عندما شُخصت 5008 إصابات. وهذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يسجل ارتفاعا بالإصابات بكورونا منذ الإغلاق الثاني. كما توفي 92 شخصا إثر إصابتهم بكورونا خلال الأسبوع الحالي.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، أمس، إنه ينبغي الاستعداد لمواجهة الوباء لسنة أخرى على الأقل. وأضاف خلال إحاطة للصحافيين أن "اغلاقا ثالثا مطروح بكل تأكيد"، وأن "كورونا باق هنا خلال السنة القريبة".





وتابع أش أن "لقاحا ناجعا سيتوفر في العام المقبل، في افضل الأحوال، وربما في نهاية العام المقبل. ولذلك، علينا كدولة ومواطنين الاستعداد للعيش سنة أخرى في ظل روتين كورونا".





وقال أش أنه يعتزم استحداث "جواز سفر أخضر" يسمح بالسفر إلى خارج البلاد من دون حجر صحي. "وسيصنف جواز السفر الأشخاص الذين في خطر أقل للإصابة بعدوى كورونا. وسنحول إلى صناديق المرضى، في الأيام القريبة، فحوصات لرصد مضادات لكورونا بالدم، ويموجبها سنعرف إذا كان الشخص ليس في خطر تلقي العدوى ويحصل على جواز سفر أخضر. وسيحصل على جواز سفر كهذا الذين تعافوا من المرض".





قال منسق كورونا الجديد في اسرائيل البروفيسور نحمان آش، إنه يجب الاستعداد لمدة عام آخر على الأقل للتعامل مع الفيروس في إسرائيل.





وأضاف آش للقناة الاسرائيلية 13 أنه على خلفية زيادة معدلات الإصابة في الأيام الأخيرة فان اغلاق ثالث على جدول الأعمال بالتأكيد".





وأوضح في بيان لوسائل الإعلام: "في الوقت الحالي، فإن البيانات مقلقة". "معدل الإصابة أعلى، واليوم وصلنا إلى ألف مريض. لا مجال للتهاون. المدارس تفتح وقد يكون هناك تدهور يؤدي إلى الإغلاق. لن أتردد في إعلان الإغلاق إذا لزم الأمر".





وفيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لوصول اللقاحات إلى إسرائيل ، قال آش: "التطعيم الفعال للسكان سيكون في أحسن الأحوال حوالي منتصف عام 2021 ، وفي أسوأ الأحوال قرب نهاية العام المقبل. لذلك ، يجب علينا كدولة وكمواطنين الاستعداد لمدة عام على الأقل.





وقال آش إنه يعتزم منح"جواز سفر أخضر" ، لمئات الأشخاص بعد دعوتهم لإجراء اختبار كورونا ، وإذا تبين أن لديهم أجسامًا مضادة ، فسيحصلون على الجواز .









ووفقا للتقرير فإن الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء الاختبار هم أفراد عائلات المرضى الذين تم التحقق منهم ، وجميع سكان دور رعاية المسنين ، والموظفين العاملين فيها وعائلاتهم. ولن يضطر الشخص الذي تم العثور على أجسام مضادة في دمه إلى البقاء في عزلة في حالة عودته من منطقة حمراء أو كان على اتصال بمريض تم التحقق منه. بالإضافة إلى ذلك ، لن يُطلب من الشخص الذي لديه الجواز الاخضر اجراء اختبار كورونا عند مغادرة البلاد ودخول المناطق الحمراء والخضراء".





وقال البروفيسور آش : "بناءً على اختبارات الأجسام المضادة ، سنعرف من ليس في دائرة خطر الإصابة وسيحصل على" جواز سفر أخضر ".