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بث مباشر.. مراسم تشييع جثمان رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدى

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
الصادق المهدى
الصادق المهدى
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هاجر إبراهيم
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة، نقدم بثا مباشرا لمراسم تشييع جثمان رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدى.

ووصل صباح اليوم جثمان زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي إلى مطار الخرطوم، قادما من دول الإمارات العربية المتحدة التي نقل إلى أحد مستشفياتها قبل ثلاثة أسابيع لتلقي العلاج.


وتوفي المهدي عن عمر ناهز 84 عاما متأثرًا بإصابته بأزمة رئوية حادة.


وحل رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك على رأس الحضور في مطار الخرطوم للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الإمام الراحل حيث يوارى جثمانه الثرى في قبة الإمام المهدي بأم درمان.


ونعى حمدوك  الراحل عبر تويتر قائلا: “أنعى وبمزيد من الحزن والأسى للشعب السوداني السيد الإمام الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، والذي كان أحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في بلادنا”. وأعلنت الحكومة  السودانية الحداد ثلاثة أيام.


وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة قد وجه بإقامة جنازة رسمية لفقيد الوطن رئيس حزب الأمة القومي وزعيم كيان الأنصار الإمام الصادق المهدي فور وصول جثمانه لمطار الخرطوم، تقديرا لعطائه الوطني الثري في مختلف القضايا بالبلاد .

وتولى الفقيد رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارة الدفاع  بالبلاد.


وكان الصادق المهدي (1935-2020) رقما متفردا في السياسة السودانية والحياة العامة لأكثر من 65 سنة متصلة إما صانعا للأحداث في السودان أو مساهمًا قويا في مساره وتطوراته، وأحدثت وفاته صدى كبيرا في المحيط العربي.


فيما أمر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، بإقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق الإمام الصادق المهدي

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنه تقرر عقد جنازة رسمية للمهدي فور وصول جثمانه إلى العاصمة السودانية الخرطوم

وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، ، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


ونعى محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ، وفاة الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق

وكتب دقلو في تغريدة على تويتر: "اليوم فقدت بلادنا الزعيم الصادق الصديق المهدي وانطفأ برحيله سراج الحكمة والوعي الكامل بقضايا وهموم هذا البلد، كنا ندّخرك للمواقف الصعبة والظروف السياسية المعقّدة التي تعيشها بلادنا". 

وأضاف: "فقدنا اليوم بعض تاريخنا وملامحنا وتسامحنا السوداني. نسأل الله له القبول والرحمة والمغفرة". 

وكانت قناة "العربية" قد أفادت بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، في الإمارات، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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