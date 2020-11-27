جامعة عين شمس تستضيف لجنة ترقيات جراحة العظام

استضافت جامعة عين شمس أمس لجنة ترقية جراحة العظام لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.





وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن اللجنة تضم أكبر أساتذة جراحة العظام فى مصر ويتم اختيارها على أسس علمية دقيقة، مشيرا إلي أن دور اللجنة لا يقتصر فقط علي ترقية اعضاء هيئة التدريس ولكن لكي تساهم في وضع المعايير السليمة للبحث العلمى في مجالها وضبطها ليكون البحث تطبيقى بالفعل ويصبح له تأثير إيجابي على المجتمع.





وأعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره باستضافة جامعة عين شمس لاجتماع لجنة ترقية أساتذه جراحة العظام، مؤكدا أن اختيار الجامعة لاستضافة الاجتماع خير دليل على القيمة الكبير لها في الاوساط العلمية كما يعتبر استكمالا للدور الرائد لها فى تطوير البحث العلمي .



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واضاف أنه تم اختيار قاعة الاجتماعات بالمدينة الجامعية طلبة لعقد اللجنة باعتبارها خير شاهد على النهضة الكبيرة التى حدثت بالجامعة من طفرات إنشائية وبنية تحتية مشيرا إلي أن الحضور أعربوا عن سعادتهم لما وصلت إليه الجامعة من تقدم كبير واصبحت مثالا يحتذي.





يذكر ان اللجنة التي انعقدت امس تضم 9 اعضاء هم الدكتور جمال حسنى مقرر اللجنة و رئيس جمعية جراحه العظام المصرية ، كما تضم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية ، الدكتور السيد مرسي زكى أستاذ جراحة العظام جامعة المنوفية ، الدكتور أسامة أحمد فاروق أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة اسيوط ، الدكتور وائل محمد قبطان أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة ، الدكتور عصام عوض الكارف أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتور حسن مجدى البربري أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة، الدكتور شاذلى صالح موسي أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور ياسر إمام أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة اسيوط .