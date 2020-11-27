الخطيب والجنايني ووزير الرياضة بالمقصورة الرئيسية لـ مباراة القرن.. فيديو





ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه خط الهجوم: مروان محسن فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد





وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.

شهدت المقصورة الرئيسية تواجد كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة في مباراة القمة بنهائي دوري ابطال إفريقيا.