شاهد| برودة شديدة وشبورة صباحًا.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال طقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الأمور تتجه للتحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة في محافظة القاهرة والمحافظات كافة.





وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الجمعة، إن هناك تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام الماضية، مضيفا أنه بداية من الغد تستقر الأوضاع الجوية في كافة محافظات الجمهورية وفي المقدمة محافظة القاهرة.





وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية في أوقات متفرقة، متابعا أنه انعدمت فرصة سقوط الأمطار في محافظة القاهرة تماما بداية من الغد السبت.





وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البرودة في الطقس مستمرة، والشبورة المائية موجودة في الصباح الباكر، مستدركا أنه علينا الحذر من هذا الأمر ونرتدي الملابس الشتوية خلال الأيام القادمة.

وفي السياق نفسه لافته الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن موجات الطقس السيئ متوقع خلال الأشهر القادمة وسقوط أمطار غزيرة أيضا.





وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي ربط بين الأمطار الغزيرة وفيروس كورونا المستجد وليس هناك أي علاقة بينهما وما يتردد من قبل البعض في هذا الشأن أمر غير صحيح وعار عن الصحة.