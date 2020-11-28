شاهد| برودة شديدة وشبورة صباحًا.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال طقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الأمور تتجه للتحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة في محافظة القاهرة والمحافظات كافة.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الجمعة، إن هناك تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام الماضية، مضيفا أنه بداية من الغد تستقر الأوضاع الجوية في كافة محافظات الجمهورية وفي المقدمة محافظة القاهرة.
وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية في أوقات متفرقة، متابعا أنه انعدمت فرصة سقوط الأمطار في محافظة القاهرة تماما بداية من الغد السبت.
وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البرودة في الطقس مستمرة، والشبورة المائية موجودة في الصباح الباكر، مستدركا أنه علينا الحذر من هذا الأمر ونرتدي الملابس الشتوية خلال الأيام القادمة.
وفي السياق نفسه لافته الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن موجات الطقس السيئ متوقع خلال الأشهر القادمة وسقوط أمطار غزيرة أيضا.
وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي ربط بين الأمطار الغزيرة وفيروس كورونا المستجد وليس هناك أي علاقة بينهما وما يتردد من قبل البعض في هذا الشأن أمر غير صحيح وعار عن الصحة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية ورشيد ومطروح وبلطيم والسلوم، وأمطار متوسطة لغزيرة على. بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريس ورفح .
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.