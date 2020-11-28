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الرئيس السيسي يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس جنوب السودان بجوبا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يعقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس جنوب السودان بجوبا.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير. 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
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