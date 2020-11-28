عصير البنجر.. تناول كوبا منه لمدة شهرين وشاهد ماذا يحدث لجسمك

النظام الغذائي المتوازن هو سر الصحة وجهاز المناعة القادر على الدفاع عن نفسه ضد البكتريا والفيروسات المسببة للأمراض لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ عصير البنجر الذى يقوى جهاز المناعة ويعالج الانيميا ونقص الحديد ويقوى النظر ويساعد فى إنقاص الوزن لمرضى الأنيميا الشديدة خاصة السيدات والأطفال.

وصفة عصير البنجر والتفاح والجزر : المكونات : جزرة واحدة وثمره تفاحة خضراء واحدة حبة بنجر صغيره وكوب ماء ويشرب مرة واحدة يوميا مع وجبة الإفطار أو الغذاء لمدة شهرين .

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ويستخدم عصير البنجر كمكون أساسي في علاج مشاكل فقر الدم والأنيميا، إضافةً إلى أن طعمه لذيذ وشهي، ويمكن عمل طريقة عمل عصير البنجر المسلوق بخطوات بسيطة في المنزل وبأقل التكاليف وسوف ينال إعجاب أطفالك.

طريقة عمل عصير البنجر المسلوق

مكونات طريقة عمل عصير البنجر المسلوق:

4 بنجر صغير أو 2 بنجر كبير

1/4 كوب ماء

1 تفاحة كبيرة

قطعة من الزنجبيل الطازج

3 حبات جزر كاملة



يمكن أن تقدمي إلى أطفالك عصير البنجر المسلوق، فهو أحد العصائر التي تحتوي على عناصر غذائية ونسبة حديد مناسبة لكل من الأطفال والحوامل، إضافةً إلى أنه غير مكلف على الإطلاق، لذا سنقوم بتوضيح طريقة عمل عصير البنجر المسلوق بالتفصيل.

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طبق جديد للسلطة وهو طبق سلطة البنجر المفيد والشهي.





المكونات لعمل سلطة البنجر

ثلاثة ثمرات من البنجر المسلوق .

ربع كوب فقط من البقدونس ولابد أن يفرم جيدا .

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ربع كوب من زيت الزيتون المنعش .

نصف ملعقة من الفلفل والملح حسب الطلب .

أخيرا احضار حبه بصله متوسطة الحجم مقطعة شرائح





طريقة عمل سلطة البنجر :

قومي بوضع البنجر في إناء به ماء بارد وأنثري القليل من الملح وضعيه على النار حتى ينضج .

أتركي البنجر حتى يبرد, وضعي القليل من الليمون الطازج على طرف السكين قبل البدء في تقطيع البنجر إلى حلقات .

الأن رتبي حلقات البصل المقطعة في طبق كبير ثم ضعي من فوق حلقات البصل حلقات البنجر .