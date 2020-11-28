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فن

قلة رباية.. تعليق ناري من أمير طعيمة على واقعة شيكابالا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:12 م
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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أحمد إبراهيم
نشر الشاعر أمير طعيمة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن حالة التنمر التى تعرض لها لاعب النادى الزمالك شيكابالا وذلك بعد انتهاء مباراة الأهلى والزمالك بفوز الفريق الأحمر ببطولة دورى ابطال افريقيا وحصوله على النجمة التاسعة. 
وقال امير : "الخوض في عرض لاعب و التريقة على شكله و لونه اللي هو خلقة ربنا و سب اهله اللي منهم اللي عايش و منهم من توفاه الله ده ملوش صلة لا بكورة ولا بمنافسة و لا حتى بكره لاعب خصم، دي ببساطة سفالة و قلة رباية و قلة دين .. ربنا يوم القيامة بيسامح في حقه وأي حق لعبد من عباده عبده اللي بيسامح فيه". 

وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وجماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم السبت، يتمثل في صورة سابقة له، يرفع فيها حذاءه لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة.

وهذه الواقعة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي ليست جديدة، حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب إثرها لعدة مباريات.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وسجّل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.
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