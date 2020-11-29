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جانبه الصواب.. أحمد المسلماني يعتذر لأسرة الرئيس مبارك بسبب واقعتين فى الطبعة الأولى

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قدم الكاتب السياسي والإعلامي أحمد المسلماني اعتذارا على الهواء للرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، لافتا إلى أنه انصاع في بعض الموضوعات لما نشر في الصحف وتحدث فيها، وكان كتاب هذه التقارير الصحفية يمتلكون الأدلة الكافية لإدانة الرئيس الأسبق.

وقال "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الأمر الأول الذي يعتذر عنه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه الطبعة الأولى عن مقبرته، لافتا إلى أنه استسقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمه" والذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة لمقبرة الرئيس مبارك، مما دفعه للحديث عنها في برنامجه، مشيرا إلى أنه لم يعتاد الحديث فى مثل هذه الامور بسبب تربيته الريفية لكن استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبا في هذا التناول.

وقدم المسلماني اعتذارا لأسرة الرئيس مبارك لحديثه عن ثروة مبارك وأسرته، مؤكدا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهواهم الشخصية.
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